Загитова закроет произвольную программу в финале Гран-при

Короткая ссылка
В Турине определён порядок выхода на лёд участниц финала Гран-при по фигурному катанию в произвольной программе.

Как сообщает «Газета.Ru», соревнования 7 декабря откроет американка Брэди Теннелл. Второй выступит японка Рика Кихира. Затем на каток последовательно выйдут россиянки Александра Трусова, Анна Щербакова, Алёна Косторная и Алина Загитова, которая закроет прокаты.

В пятницу в Турине состоялась короткая программа, которую Косторная выиграла с новым мировым рекордом — 85,45 балла. Второе место заняла олимпийская чемпионка Загитова (79,60), третьей стала Щербакова (78,27).

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о падении Трусовой, которая заняла только пятую строчку в протоколе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить