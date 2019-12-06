Загитова закроет произвольную программу в финале Гран-при

В Турине определён порядок выхода на лёд участниц финала Гран-при по фигурному катанию в произвольной программе.

Как сообщает «Газета.Ru», соревнования 7 декабря откроет американка Брэди Теннелл. Второй выступит японка Рика Кихира. Затем на каток последовательно выйдут россиянки Александра Трусова, Анна Щербакова, Алёна Косторная и Алина Загитова, которая закроет прокаты.

В пятницу в Турине состоялась короткая программа, которую Косторная выиграла с новым мировым рекордом — 85,45 балла. Второе место заняла олимпийская чемпионка Загитова (79,60), третьей стала Щербакова (78,27).

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о падении Трусовой, которая заняла только пятую строчку в протоколе.