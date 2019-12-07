Букин: Загитова показала свой максимум на данный момент

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Андрей Букин прокомментировал выступления российских фигуристок в женском одиночном катании в короткой программе финала серии Гран-при.
Букин: Загитова показала свой максимум на данный момент
  • РИА Новости

«У наших девушек всё хорошо! Блестяще выступила Косторная. Что касается Трусовой, то она, конечно, рисковала, когда шла на аксель в три с половиной оборота. Она его ещё на разминке прыгнуть не могла. Но она умница, у неё есть характер. Фигуристки не могут исполнять прыжки в четыре оборота в короткой программе, поэтому приходится прыгать три с половиной — надо же чем-то брать. Рад и за Загитову, которая показала свой максимум на данный момент», — заявил Букин RT.

По итогам короткой программы лидирует установившая мировой рекорд Косторная (85,45), второе место занимает Загитова (79,60). Анна Щербакова — третья (78,27), а Трусова, несмотря на падение, стала пятой (71,45).

Ранее сообщалось, что Загитова выступит последней в произвольной программе в финале Гран-при.

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