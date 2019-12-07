Траньков назвал короткую программу Загитовой украшением финала Гран-при

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков высказался о выступлении россиянки Алины Загитовой в финале Гран-при в Турине.

«Алина сегодня была просто волшебная — это всё, что мы любим во взрослом женском фигурном катании: зрелость, красота, хореография, проникновение в образ, шикарная техника», — цитирует эксперта ТАСС.

По его словам, дорогого стоит, когда спортсмен может вызывать наслаждение и подобные чувства своим прокатом.

«Её короткая программа стала украшением сегодняшнего дня финала Гран-при. Посмотрите на её финальную позу и ее взгляд — это взгляд человека, прожившего целую жизнь на льду», — добавил Траньков.

По итогам короткой программы Загитова заняла второе место, набрав 79,60 балла.

Ранее олимпийский чемпион в танцах на льду Андрей Букин заявил, что Загитова показала свой максимум на данный момент.