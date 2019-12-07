«Не обращаю внимания на рекорд»: о чём говорили Косторная и другие фигуристки после короткой программы

Тренеры настраивали Алёну Косторную на то, что в короткой программе финала Гран-при она получит меньше баллов, чем составляет рекорд мира, однако у неё получилось превысить достижение. Об этом фигуристка рассказала после победного проката на соревнованиях в Турине. Занявшая второе место Алина Загитова отметила, что начала лучше контролировать себя, что и помогло чисто откатать программу. Александра Трусова, занявшая пятое место из-за падения на тройном акселе, рассказала о желании повторить этот неудавшийся прыжок.

После короткой программы лидерство в финале Гран-при захватила Алёна Косторная. Она набрала 85,45 балла и побила свой же мировой рекорд, установленный на последнем этапе серии в Японии. Фигуристка призналась, что для неё это не является важным достижением.

«Особо внимания не обращаю, один раз я рекорд поставила, теперь совершенствуюсь. Тренеры изначально настраивали на то, что баллов будет чуть поменьше. Но получилось чуть больше. Я знаю примерно свои оценки при чистом прокате. Ощущения те же, что и раньше, — надо было сделать своё и посмотреть, что поставили судьи. Если на тренировке что-то не получается, это не катастрофа. Мне достаточно тяжело даются тренировки перед соревнованиями», — сказала Косторная РИА Новости сразу после проката.

На пресс-конференции фигуристка отметила, что выступать в финале Гран-при ей легче, чем на других соревнованиях, и рассказала благодаря чему.

«Мы сегодня все вместе, и здесь немного легче, потому что большая часть спортсменов — это наша группа Этери Тутберидзе. Каждый тренер может мотивировать нас», — сказала Косторная.

Алина Загитова забралась на второе место благодаря безупречному прокату, позволившему обойти многих других фигуристок. Олимпийская чемпионка сказала, что стала лучше владеть собой по сравнению с предыдущими турнирами, что и помогло добиться хорошего результата.

«Я здесь контролировала себя. На этапах Гран-при у меня было так, что не всегда получалось контролировать движения, они вылетают из головы, и сложные элементы не получаются. А на каскаде лутц — риттбергер помарки никакой не должно быть. Иногда за счёт опыта его вытаскиваешь, а иногда не получается. Когда он не получается, настроение плохое, но когда он выходит хорошо, то бывает, что настроение появляется хорошее и начинаешь ошибаться дальше. Сегодня у меня был адреналин, который я долго ждала, и чуть-чуть ноги потрясывались. Когда адреналина нет, это не очень хорошо, а когда его много, то тоже. Нужно серединку находить», — поделилась секретом успеха Загитова.

Фигуристка заодно рассказала, почему не общается с поклонниками в социальных сетях, как это делает Евгения Медведева. Спортсменка призналась, что не может найти времени на общение со всеми болельщиками.

«У меня много пабликов, в основном я не люблю смотреть про фигурное катание, но когда свои группы меня отмечают, я иногда смотрю. То, что касается ответов на вопросы, я не комментирую, потому что, если ответишь одному, другие обидятся, а всем отвечать — это самой надо постоянно в Instagram сидеть», — сказала Загитова.

Третье место после короткой программы заняла Анна Щербакова. Она рассказала, что уже настраивается на произвольный прокат, в котором хочет показать, какую проделала работу над компонентами.

«Сегодня я довольна не только прокатом, но и тем, что хорошо прошли тренировки, всё получалось. Я смогла спокойно настроиться на прокат. Над короткой программой очень много работали, должно всё быть вычищено. Тренеры сказали, что прокат получился хорошим, и я показала, над чем мы работали. Теперь сосредоточусь на произвольной. Работа идёт непрекращающаяся, чтобы дорабатывать и улучшать всё. Когда ты лучше чувствуешь и попадаешь в музыку, это всё видно. Максимума никогда не бывает, всегда есть какие-то мелочи, которые можно улучшать. Но сегодня я довольна, задачу выполнила», — поделилась впечатлением чемпионка России.

Александра Трусова стала лишь пятой из-за падения на тройном акселе, который попыталась исполнить впервые на официальных соревнованиях. Фигуристка сказала, что не жалеет о неудачной попытке, так как всё равно получила удовольствие от выступления.

«Настроение хорошее, первый раз пробовала аксель. Достаточно хорошо сделала, но упала, буду работать дальше. Рискую, но буду рисковать дальше. Если бы не рисковала, то я не добилась бы ничего. Я всегда получаю удовольствие от соревнований, как бы ни откатала. Ну не получился аксель, в следующий раз получится. Я очень волновалась, старалась сделать всё правильно», — рассказала фигуристка.

Трусова не стала рассказывать, сколько четверных прыжков попытается исполнить в произвольной программе. Она лишь отметила, что четверной флип, который ждут болельщики, начала разучивать год назад.

«Четверной флип я прыгнула впервые в прошлом году перед Новым годом, просто я его не включала, так как не успевала его размять на разминке», — отметила спортсменка.