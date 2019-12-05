Фигуристка Медведева резко ответила на вопрос фаната в Instagram

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Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева резко отреагировала на вопрос одного из пользователей в социальных сетях.
Фигуристка Медведева резко ответила на вопрос фаната в Instagram
  • РИА Новости

Спортсменка в своём Instagram опубликовала фото у окна с подписью: «Канадский восход».

В комментариях один из пользователей написал: «У меня всего два вопроса: почему голая и кто снимал?» 

На это фигуристка ответила: «Я не виновата, что у вас развращённое восприятие чёрной тени». 

В этом сезоне Медведева стала пятой на этапе Гран-при в Канаде, а также завоевала серебро Гран-при России.

Ранее сообщалось, что Медведева, Загитова и Косторная претендуют на звание самого ценного фигуриста по версии ISU.

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