Фигуристка Медведева резко ответила на вопрос фаната в Instagram

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева резко отреагировала на вопрос одного из пользователей в социальных сетях.

Спортсменка в своём Instagram опубликовала фото у окна с подписью: «Канадский восход».

В комментариях один из пользователей написал: «У меня всего два вопроса: почему голая и кто снимал?»

На это фигуристка ответила: «Я не виновата, что у вас развращённое восприятие чёрной тени».

В этом сезоне Медведева стала пятой на этапе Гран-при в Канаде, а также завоевала серебро Гран-при России.

Ранее сообщалось, что Медведева, Загитова и Косторная претендуют на звание самого ценного фигуриста по версии ISU.