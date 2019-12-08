Загитова не стала общаться с прессой после проката в финале Гран-при

Российская фигуристка Алина Загитова, занявшая последнее, шестое место по сумме двух программ в финале Гран-при в Турине, отказалась от общения с представителями прессы.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», спортсменка не вышла к журналистам в микст-зону после выступления в произвольной программе. Ее результат в этом виде составил лишь 125,63 балла. Меньше в период своей взрослой карьеры Загитова набрала лишь на чемпионате Европы 2019 года в Минске, где заняла итоговое второе место.

После неудачи в Турине россиянка с трудом сдерживала эмоции и быстро покинула подтрибунное помещение.

Ранее серебряный призёр Олимпиады-2002 по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал выступление Загитовой.