Загитова не стала общаться с прессой после проката в финале Гран-при

Короткая ссылка
Российская фигуристка Алина Загитова, занявшая последнее, шестое место по сумме двух программ в финале Гран-при в Турине, отказалась от общения с представителями прессы.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», спортсменка не вышла к журналистам в микст-зону после выступления в произвольной программе. Ее результат в этом виде составил лишь 125,63 балла. Меньше в период своей взрослой карьеры Загитова набрала лишь на чемпионате Европы 2019 года в Минске, где заняла итоговое второе место.

После неудачи в Турине россиянка с трудом сдерживала эмоции и быстро покинула подтрибунное помещение.

Ранее серебряный призёр Олимпиады-2002 по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал выступление Загитовой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить