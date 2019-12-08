Авербух: посмотрим, какие приоритеты расставит Загитова
- РИА Новости
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Олимпийская чемпионка Пхёнчхана-2018 допустила несколько ошибок и заняла последнее, шестое место по сумме двух прокатов.
«Загитова — по-настоящему великая чемпионка, продолжающая свою карьеру. Её чемпионство будет навсегда. Любовь зрителей будет навсегда. Путь спортсмена сложный. Да, сегодня у Алины не всё получилось. Но выйти после такого пресса… Давайте представим себя на её месте. Ей 17 лет, все в её руках, все в её желании. Посмотрим, какие приоритеты она перед собой расставит. Но Алина Загитова уже — лицо фигурного катания России».
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала Загитову.