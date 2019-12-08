Тарасова: мы не можем отказываться от Загитовой
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По мнению специалиста, спортсменке приходится преодолевать себя после изменения антропометрических данных.
«Я считаю, что Загитова борется. Борется с собой, преодолевает себя… Да, получается вот так. Тело изменилось. Есть проблемы. Она выходит и делает. Во второй половине Алина сделала лутц и прицепила к нему тулуп. Недостатки там были, но я бы вообще всех этих девочек, которые преодолевают себя в трудную минуту, очень поддерживала. Мы не знаем, что случится с другими. И мы не можем отказываться от тех, кто вчера составлял славу», — сказала Тарасова в эфире «Первого канала».
Ранее сообщалось, что впервые в истории фигуристки из одной страны заняли весь пьедестал в финале Гран-при.