Тарасова: мы не можем отказываться от Загитовой

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала Алину Загитову, которая неудачно выступила в произвольной программе и заняла последнее, шестое место в финале Гран-при в Турине.
Тарасова: мы не можем отказываться от Загитовой
  • © Naoki Morita/AFLO
  • globallookpress.com

По мнению специалиста, спортсменке приходится преодолевать себя после изменения антропометрических данных.

«Я считаю, что Загитова борется. Борется с собой, преодолевает себя… Да, получается вот так. Тело изменилось. Есть проблемы. Она выходит и делает. Во второй половине Алина сделала лутц и прицепила к нему тулуп. Недостатки там были, но я бы вообще всех этих девочек, которые преодолевают себя в трудную минуту, очень поддерживала. Мы не знаем, что случится с другими. И мы не можем отказываться от тех, кто вчера составлял славу», — сказала Тарасова в эфире «Первого канала».

Ранее сообщалось, что впервые в истории фигуристки из одной страны заняли весь пьедестал в финале Гран-при.

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