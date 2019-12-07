Судейские придирки и собственные падения: россияне не выиграли медали в танцах и соревнованиях мужчин в финале Гран-при

На финале Гран-при по фигурному катанию завершились соревнования мужчин, танцевальных пар и юниоров. Во взрослых турнирах российские спортсмены не завоевали ни одной медали. Александр Самарин остался четвёртым, Дмитрий Алиев из-за череды ошибок опустился на шестое место. Такой же результат показали танцевальные дуэты Александра Степанова — Иван Букин и Виктория Синицина — Никита Кацалапов, у которых должно было остаться много вопросов к работе судей.

Судейские танцы

Ритм-танец сделал состязания танцевальных пар самыми интригующими и открытыми в финале Гран-при. Главные фавориты Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон отвоевали меньше трёх баллов у четырёх других пар, что случается чрезвычайно редко. Конечно, представить, что французы отдадут победу кому-то ещё, было сложно, но другие дуэты хотя бы получили небольшой шанс.

Александра Степанова и Иван Букин идеально выступили в произвольной программе, переходя от классической музыки к известному хиту Джастина Тимберлейка. Только арбитрам их дорожки и твизлы не казались интересными, а поддержки — оригинальными. Практически ни один элемент танца не получил четвёртый уровень сложности, что просто не могло быть правдой по определению, ведь иначе такой паре вообще не стоило бы выступать в финале Гран-при. Степанова и Букин проиграли в произвольной программе канадцам Пайпер Гиллес и Полю Пуарье, но обошли их за счёт запаса после ритм-танца.

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Выступление Виктории Синициной и Никиты Кацалапова начиналось безупречно. Их твизлы получили четвёртый уровень. Но затем строгость судей стала возрастать в геометрической прогрессии, что привело к катастрофе. На завершающем хореографическом скольжении пару даже наказали штрафным баллом — якобы за падение. Синицина и Кацалапов неожиданно скатились на последнее место, что совсем не выглядело заслуженным.

К выходу второй группы участников судей словно подменили. Американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс уже не могли пожаловаться на какие-либо придирки, хотя в этой паре акцент во всём был смещён на партнёршу — от поддержек до одежды. Тем не менее Степанову и Букина танцоры из США опередили на целых шесть баллов, словно разница в классе была непреодолимой. Впрочем, вскоре всё стало на свои места: даже Пападакис и Сизерон в этот вечер не получили заслуженных ими баллов. Хотя они и заняли первое место, но результат был меньше 220 баллов, что не случалось с ними достаточно давно.

У Степановой и Букина оставался последний шанс на медаль, если бы что-то произошло с другим американским дуэтом — Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. Прошлогодние победители откатались максимально выверенно, без лишних эмоций и даже в чём-то механически, но придраться к их технике точно было нельзя. Занять второе место им такое выступление не позволяло, но бронзу они не упустили. Два дуэта из США впервые поднялись на пьедестал почёта в финале Гран-при, а Пападакис и Сизерон второй раз в карьере выиграли этот турнир.

Больше не лучшие в Европе

Мужскую произвольную программу можно было поделить на две неравные части — сначала квартет участников определял между собой обладателя бронзовой медали, а потом должна была состояться дуэль Юдзуру Ханю и Нэйтана Чена за золото. В первом мини-турнире борьбу продолжали Александр Самарин и Дмитрий Алиев. В короткой программе они оба уступили достаточно много баллов Кевину Аймозу, но сохраняли возможность отыграться.

Попытка Алиева войти в тройку призёров завершилась провалом. Четверной лутц в начале программы стал единственным приятным моментом его выступления. Дальше половина прыжков заканчивалась падениями или недокрутами, сил у фигуриста не было даже на вращения. На лёд вернулся прошлогодний Алиев, у которого всё валилось из рук и не было никакой заряженности на спортивную борьбу. Безвольно откатав программу, россиянин опустился с четвёртого места на последнее, пропустив вперёд Цзинь Бояна.

Самарин же всеми силами старался отыграть 15-очковое отставание от Аймоза. Выполнить весь план по четверным прыжкам он не смог — на флипе был степ-аут, на тулупе — лишь два оборота. Но борьбу вице-чемпион не бросал, продолжал выполнять элемент за элементом и надеяться на лучшее. Чёткое следование плану слегка подвело Самарина — он позабыл, что в третий раз двойной тулуп исполнять нельзя, и не заменил его хоть каким-то другим прыжком, который бы принёс баллы. В итоге россиянин откатался почти по собственному рекорду сезона в произвольной программе.

Судьба бронзовой медали была целиком в руках Аймоза. Ему нечасто удаётся совершить два солидных проката подряд, но финал Гран-при как раз стал таким турниром. Одно падение и небольшие недокруты в программе с двумя четверными тулупами — этого было вполне достаточно, если добавить к ним ещё неподдельную страсть и эмоции, которых у Аймоза всегда в избытке. После программы он привычно ударился в слёзы, так как ему, далеко не самому технически одарённому фигуристу, удалось обойти всех соперников на тот момент и выиграть медаль. Что не менее важно, теперь именно француз будет главным фаворитом январского чемпионата Европы, а не российские фигуристы.

That's one happy Kevin Aymoz!! 😄 He takes home the bronze medal from the Grand Prix Final!



Full results: https://t.co/TcTCWScDvv#GPFigure#FigureSkatingpic.twitter.com/lh1tjMXQYx — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) December 7, 2019

Тем временем в своей собственной лиге начинали состязаться Ханю и Чен. Японец, отмечавший в этот день 25-летие, был как всегда гениален и исполнил во второй раз в карьере четверной лутц. На этом ему бы стоило остановиться и уже докатывать программу спокойно, но Ханю решил разгневать богов и закончить прокат каскадом из двух тройных акселей. Задумка не удалась, одна «бабочка» сразу лишила его огромной порции баллов. Олимпийский чемпион недобрал почти девять баллов до трёхсот по сумме двух программ.

Чен же был в ударе и просто выполнил всё то, что показывал не раз и в этом сезоне, и в предыдущих, когда выигрывал в отсутствие Ханю два финала Гран-при. Пять четверных прыжков, один тройной аксель, высшие уровни сложности на вращениях — свою третью победу подряд американец украсил двумя новыми мировыми рекордами. В произвольной он набрал 224,92 балла — больше, чем Алиев за два проката — и 335,30 балла в сумме. Ханю уступил Чену почти 44 очка, и для японца такое отставание от первого места стало самом большим за последние десять лет карьеры.

🙌 Flawless! Nathan Chen nails every single element to take home the gold medal from the Grand Prix Final! 🥇



Results: https://t.co/TcTCWScDvv#GPFigure#FigureSkatingpic.twitter.com/B6EuA15U6B — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) December 7, 2019

Юниоры

Не получилось выступить чисто российским фигуристам и в юниорских соревнованиях. Андрей Мозалёв и Даниил Самсонов занимали после короткой программы два первых места, но оба в итоге уступили японцу Сун Сато, у которого в произвольном прокате были и четверной лутц, и два четверных тулупа, и два тройных акселя. С оценкой 255,11 балла по итогам двух дней Сато уже сейчас мог бы соревноваться со взрослыми спортсменами и заменить в сборной Японии Сёму Уно.

🥇 Shun Sato takes first in the Junior Men at the Junior Grand Prix Final in Torino!



Full results: https://t.co/XuzZidoPUk#JGPFigure#FigureSkatingpic.twitter.com/7i5lFhDOhs — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) December 7, 2019

У россиян же не получилось чисто откататься в произвольной. Мозалёв справился с четверными тулупами, но не избежал падения на акселе и неудачно выехал с одного из каскадов. 16-летний фигурист стал серебряным призёром. Самсонов временно уступил ему титул сильнейшего российского юниора. Хотя он тоже начал многообещающе и лишь с небольшой помаркой исполнил четверной лутц, дальше его тройной аксель остался без каскада. Куда-то приделать несостоявшийся прыжок ученик Этери Тутберидзе не успел. Но для него, 14-летнего начинающего фигуриста, бронза юниорского финала Гран-при всё равно стала отличным результатом.

В парном катании пять первых мест остались за российскими участниками. Свергнуть Аполлинарию Панфилову и Дмитрия Рылова попытались Диана Мухаметзянова и Илья Миронов. Их прыжковый контент был просто невероятным — каскад из тройного лутца и двух тулупов, а также сольный флип. Панфилова и Рылов так сильно не впечатлили и к тому же с падением сделали выброс риттбергер, но остались на первом месте. Мухаметзянова и Миронов в споре за золото проиграли меньше балла. Бронзовыми призёрами стали Ксения Ахантьева и Валерий Колесов.

🥇 Panfilova / Rylov take first in the Junior Pairs at the Junior Grand Prix Final in Torino!



Full results: https://t.co/2YvPyTAedW#JGPFigure#FigureSkatingpic.twitter.com/F4scVvdLDg — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) December 7, 2019

В танцах на льду российским юниорам покорилась только бронза, которую выиграли Елизавета Шанаева и Девид Нарижный. А могло бы быть и золото — победители соревнований Мария Казакова и Георгий Ревия в прошлом катались за Россию, но сейчас представляют Грузию и принесли ей первую награду высшей пробы на официальных чемпионатах Международного союза конькобежцев. Всего 16 сотых балла грузинский дуэт выиграл у американцев Эвонли Нгуен и Вадима Колесника.