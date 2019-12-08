«Проблемы Алины идут от головы»: Бутырская о провале Загитовой, «женском» катании Косторной и четверных Трусовой

Российские фигуристки заняли весь пьедестал почёта в финале Гран-при и совершили скачок вперёд. Об этом в интервью RT заявила чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская. Эксперт выделила эксперименты Александры Трусовой с прыжками, предположила, что проблемы Алины Загитовой кроются в сфере психологии, и рассказала, что на предстоящем чемпионате России ждёт включения в борьбу за титул Елизаветы Туктамышевой.

— Впервые в истории российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при. После таких космических прокатов эмоции захлёстывают?

— Безусловно, но когда меня спрашивали об ожиданиях от финала, говорила, что пьедестал будет наш. Я в этом даже не сомневалась.

— Алёна Косторная установила очередной мировой рекорд, на сей раз в сумме баллов. Её победа была предсказуема уже после короткой программы?

— Честно говоря, она мне особенно нравится, в этом сезоне Косторная моя фаворитка. Просто к Алёне совершенно невозможно придраться: там и само катание, и прыжки, и вращения, и эмоции — всё сделано правильно и очень обаятельно. Я болею за неё.

— Не находите, что мы уже начали привыкать к её успехам и ждём их, как было в своё время с Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой?

— Возможно, но это только первый год. Вообще все три медалистки идут довольно ровно и ещё будут бороться друг с другом. Да, Косторная взяла верх в финале Гран-при, но это не означает, что Алёна однозначный лидер: другие будут её поджимать и так просто не отпустят.

— Александра Трусова впервые исполнила четверной флип. Можно сказать, что она творит историю?

— Да, причём всё происходит очень быстро. Это началось в прошлом году, а сейчас она уже пытается прыгнуть пять четверных в произвольной программе, а до этого аксель в короткой... Это вундеркинд, и она совершенствуется, пусть у неё и не всё всегда получается. Но по Саше видно, что прыжки — это её стихия. Она их любит, сама балдеет, когда их исполняет. И сегодня многие пытаются вслед за Трусовой исполнять такие же сложные элементы, в том числе и юниорки.

— Пять четверных в одной женской программе — вы верите, что видели это?

— В это и правда непросто поверить. С другой стороны, Косторная демонстрирует, что прыжки — это не самое главное. Можно иметь в своём арсенале не пять, а один-два, но при этом очень красиво кататься и выигрывать.

— Каково жить в эпоху таких «полётов»?

— Круто. У нас давно не было такого скачка вперёд в женском катании.

В общем-то мальчики давно умеют то, что сейчас делают девочки, и в какой-то момент мужчины-одиночники у нас были посильнее. Но вот сегодня представительницы слабого пола показывают, что они не хуже, и тоже готовы выполнять сложнейшие элементы.

— Как Анна Щербакова при её росте умудряется настолько безупречно исполнять прыжки с такой амплитудой?

— У неё совсем небольшой рост, всего 154 сантиметра. Все девочки очень маленькие, просто они худенькие, и поэтому выглядят длинными. Плюс это ещё телевизионная картинка, которая может немного искажать реальность. У Щербаковой прекрасные данные для исполнения таких элементов.

— У каждой из троицы вчерашних юниорок были свои козыри, но кто из них больше всего соответствует термину «женское катание»?

— Все та же Алёна Косторная. Мне нравится то, что она только вышла из юниорок на взрослый лёд и соревнуется с «тётками», но при этом не выглядит сыро. Она смотрится потрясающе, а будет ещё лучше.

— Иначе говоря, именно у неё вы видите наибольший потенциал?

— Нет, тут уже трудно сказать. Если взять ту же Трусову и прибавить к её пяти четверным эмоциональность и артистизм, то тоже может получиться заоблачная оценка. Все же понимают, что эти элементы стоят очень дорого, а Саша не боится экспериментировать. Например, в короткой программе она прыгнула аксель в 3,5 оборота, хотя он был у неё не готов. Но она всё равно не побоялась и пошла на него. Да и Щербакова тоже подтягивается. Она пока не выглядит достаточно зрелой, но на неё очень приятно смотреть.

— Это первый случай в истории, когда три девушки из одной страны заняли весь пьедестал. Можно ли говорить, что россиянки во главе с Тутберидзе «прибрали к рукам» женское катание?

— Абсолютно, с этим никто не поспорит. Замечательно, что сложилась такая высокая конкуренция, это большой стимул для спортсменок. Надеюсь, что на стартующем через две недели чемпионате России ещё и Туктамышева покажет свой четверной тулуп, который она делает изумительно. Они с тренером Алексеем Мишиным тоже работают, а не в носу ковыряют. Думаю, Лиза включится в борьбу.

— Алина Загитова откаталась на своём нынешнем максимуме?

— Начнём с того, что Алина потрясающе выполнила короткий прокат, вложила в него всю душу и абсолютно справедливо заняла второе место. Но ей нельзя ошибаться. Да, Загитова уже олимпийская чемпионка, но ей нужно во что бы то ни стало показывать, что она умеет кататься чисто.

— В чём причина её неудач?

— На мой взгляд, в психологии. Проблемы Алины идут от головы. Ей не хватает уверенности, она же видит, что проигрывает в технике другим девочкам. Отсюда и срывы. Такой своеобразный сбой в системе.

— Вам не показалось, что у Алины появился лишний вес? Тарасова и Авербух в прямом эфире не постеснялись сказать, что изменения в теле видны невооружённым взглядом...

— Как я уже говорила, телевизионная картинка иногда может давать искажённое впечатление. Но Алина выглядит не толстой, а женственной. Да, она уже девушка, и ей тяжело бороться. На Олимпиаде она была такой же девочкой, а сейчас началось взросление. Это со всеми произойдёт, у всех появится вес, и мы будем говорить то же самое про остальных. Спрашивать: «А где же четверные»? Но это нормально. Плюс у Загитовой сейчас и мысли, и психология уже совсем другие. Ей надо понять, для чего она катается. Потому что другие рвут и мечут, а она уже всё выиграла, всего достигла.

— Алина сейчас уходит в пике, как это происходило с Медведевой?

— Нет. Загитова всё-таки добилась большего в фигурном катании.

— Но можно ли уже говорить о том, что закат карьеры Загитовой не за горами и с большой долей вероятности мы не увидим её на чемпионатах Европы и мира?

— Давайте для начала дождёмся предстоящего первенства России в Красноярске. Осталось всего две недели, и там нас тоже может ждать нервотрёпка.

— Стоит ли ждать смены лидеров на чемпионате России?

— Мне кажется, существенно ничего не поменяется. Нас ждёт приблизительно тот же расклад.