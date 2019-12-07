Щербакова установила личный рекорд за произвольную программу и сумму баллов

В финале Гран-при, который проходит в Турине, россиянка Анна Щербакова установила персональные рекорды по количеству баллов за произвольную программу и сумму за два проката.

Россиянка в произвольной программе дважды исполнила четверной лутц, однако упала на четверном флипе. Тем не менее за свой прокат Щербакова получила 162,65 балла и 240,92 в сумме, что стало её новыми личными рекордами.

Россиянка лидирует в финале Гран-при, опережая свою соотечественницу Александру Трусову. Ещё не показывали произвольную программу Алёна Косторная и Алина Загитова.

Ранее сообщалось, что Трусова впервые в истории женского катания исполнила четверной флип.