Щербакова установила личный рекорд за произвольную программу и сумму баллов

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В финале Гран-при, который проходит в Турине, россиянка Анна Щербакова установила персональные рекорды по количеству баллов за произвольную программу и сумму за два проката.

Россиянка в произвольной программе дважды исполнила четверной лутц, однако упала на четверном флипе. Тем не менее за свой прокат Щербакова получила 162,65 балла и 240,92 в сумме, что стало её новыми личными рекордами.

Россиянка лидирует в финале Гран-при, опережая свою соотечественницу Александру Трусову. Ещё не показывали произвольную программу Алёна Косторная и Алина Загитова.

Ранее сообщалось, что Трусова впервые в истории женского катания исполнила четверной флип.

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