«Совершенно потрясены обвинениями»: французского фигуриста Сипре подозревают в домогательствах к несовершеннолетней

Французского фигуриста Моргана Сипре обвинили в сексуальных домогательствах по отношению к 13-летней девочке. По информации СМИ, бронзовый призёр ЧМ отправил ей в соцсетях фото непристойного содержания. Как признался сам спортсмен, ему «нечего сказать по этому поводу».

Непристойные фото за пиццу и шантаж от тренеров

Крупный сексуальный скандал с участием известного французского парника Моргана Сипре произвёл в мире фигурного катания эффект разорвавшейся бомбы. Репутация спортсмена до этого момента была кристально чистой, и он обращал на себя внимание исключительно своими выступлениями в дуэте с Ванессой Джеймс. Вместе они стали бронзовыми призёрами чемпионата мира — 2018 в Милане, а в прошлом году выиграли финал Гран-при в Ванкувере и континентальное первенство в Минске.

Теперь же Сипре может столкнуться с серьёзными проблемами, ведь подобная история, да ещё с участием несовершеннолетней, вряд ли благотворно скажется на карьере и будущем 28-летнего атлета.

Сипре обвиняют в том, что в декабре 2017-го он отправил две фотографии эротического содержания девочке, с которой занимался на одном катке в Уэсли-Чепел (Флорида). Как сообщило издание USA Today, сообщение было отправлено с верифицированного аккаунта француза в Instagram.

В этой истории, как сообщается, мог быть замешан и ещё один взрослый человек — Винни Диспенза, тренер, работающий на том же катке Advent Health Center. Отмечается, что якобы именно он предложил пострадавшей и её несовершеннолетней подруге попросить Сипре прислать им непристойные фотографии. В обмен он пообещал девушкам пиццу.

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Сообщается, что от действий Сипре пострадала 13-летняя девочка, родители которой и обратились за помощью. При этом их имена USA Today не называет.

Причём утверждается, что всё происходило в конце 2017-го, когда француз готовился к Олимпийским играм в Пхёнчхане и скандал с сексуальными домогательствами к несовершеннолетней был ему совершенно ни к чему.

В связи с этим, по данным USA Today, тренеры француза — бронзовый призёр ЧМ и трёхкратный чемпион США Джон Циммерман и его супруга, пятикратная чемпионка Италии Сильвия Фонтана — попробовали, узнав о произошедшем от Диспензы, путём шантажа убедить пострадавшую и её семью не обращаться в полицию. Они якобы упирали на то, что Сипре необходимо готовиться к Олимпийским играм, а признание девушки огорчит всю Францию.

Также, как утверждает издание, ей попытались объяснить, что она сама виновата в произошедшем, поскольку является красивой девушкой, а «у мужчин есть свои потребности». Сообщается, что участвовал в шантаже и Диспенза, который угрожал, что спортсменка больше никогда не будет заниматься на катке в Уэсли-Чепел, если история получит огласку.

Интересно, что о произошедшем знал также преподаватель девушки, который написал письмо её психологу Даре Бушман.

«Ей говорят, что, рассказав правду, она настроит против себя болельщиков сборной Франции; что она как раз из тех девчонок, которые собирают такие фотографии; что она своим выбором одежды сама на это напрашивается; напоминают, что её отец адвокат, и советуют представить, что он сделает, если узнает; указывают на то, что она разрушит карьеру себе и своему партнёру, и на многое другое», — говорится в его сообщении.

В свою очередь, Бушман обратилась в полицию, однако общаться с представителями правоохранительных органов молодая фигуристка отказалась. Тем не менее американский Центр безопасности спорта SafeSport уже начал проверку.

«Отрицаем обвинения и с нетерпением ждём прояснения ситуации»

Сам Сипре дал по поводу произошедшего достаточно пространный комментарий.

«Ничего не могу вам сказать вам по этому вопросу. Я имею в виду, что по поводу этого обвинения мне сказать нечего. Мне совершенно, абсолютно нечего сказать о чём-либо из этого, поэтому прошу прощения, я не могу с вами разговаривать», — приводит слова француза USA Today.

В свою очередь, Циммерман, Фонтана и Диспенза опубликовали совместное заявление.

«Мы совершенно потрясены обвинениями, выдвинутыми недавно в этой статье. SafeSport с нами не связывался, на данный момент никаких претензий к нам нет. Мы придерживаемся высочайших стандартов безопасности и профессионализма. Мы отрицаем обвинения и с нетерпением ждём прояснения этой ситуации, к которой относимся очень серьёзно», — гласит их обращение.

Наконец, в Федерации фигурного катания США заявили, что не потерпят подобных неправомерных действий и злоупотреблений, и призвали всех, кто подвергся насилию, сообщать об этом в Центр безопасности спорта SafeSport, местные правоохранительные органы или непосредственно в федерацию.

Домогательства к Вагнер и самоубийство после обвинений

Отметим, что этот скандал, связанный с домогательствами по отношению к несовершеннолетним фигуристкам в США, далеко не первый. Так, в августе громким признанием отметилась призёр Олимпийских игр Эшли Вагнер.

«В июне 2008 года, когда мне было 17, я была в тренировочном лагере фигуристов в Колорадо. У нас была вечеринка, я никогда раньше не пробовала алкоголь, и в конце вечера мне захотелось спать. Мне предложили свободную кровать, и я, не раздумывая, согласилась. Ночью ко мне в постель лёг мужчина, начал целовать меня. Я проснулась, мне было страшно, я попросила его остановиться. Он прекратил меня трогать и ушёл. На следующее утро он вёл себя так, словно ничего не случилось. Это был Джон Кафлин», — рассказала спортсменка в интервью USA Today.

Впрочем, Вагнер стала лишь одной из нескольких фигуристок, рассказавших о домогательствах со стороны Кафлина. В декабре прошлого года он был обвинён в насилии, а уже в январе покончил жизнь самоубийством. Ему было всего 33 года.

После этого о сексуальных домогательствах с его стороны рассказала и бывшая партнёрша Кафлина на льду Бриджит Намиотка. Что касается карьеры Джона, то его наивысшим достижением стало серебро командного чемпионата мира — 2012 в Токио. Также он дважды выигрывал национальное первенство США.