Ниже своих возможностей: почему российские фигуристы провалили финал Гран-при в Турине

Финал Гран-при по фигурному катанию в Турине порадовал российских болельщиков триумфом Алёны Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой. Но в остальных дисциплинах российские спортсмены показали неожиданно низкие результаты. Отсутствие медалей в танцах на льду и мужском катании и лишь одна бронза у пар настраивают на не самый оптимистичный лад перед второй половиной сезона.

Финал Гран-при традиционно считается поводом подвести итоги первой половины сезона в фигурном катании. Хотя в этом турнире участвует намного меньше спортсменов, чем в континентальных первенствах и чемпионатах мира, зато собираются все сильнейшие фигуристы, а награждаются медалями только лучшие из лучших.

В Турине российские фигуристы выиграли медальный зачёт и завоевали больше всех наград во взрослых соревнованиях. В плане цифр это несомненный шаг вперёд после прошлогоднего финала Гран-при, на котором россияне не выиграли ни одного золота впервые с 2014 года. Однако если сравнивать эти два турнира по качеству выступлений и ценности завоёванных наград, то становится видно, как сильно они разнятся. Нынешние соревнования оставили гораздо больше вопросов к российским фигуристам на вторую часть сезона, чем предыдущие.

За скобки можно вынести только женские соревнования. Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова продолжают победное шествие, начатое ещё в юниорские годы. Им удалось совершить невозможное — занять все три места на пьедестале почёта, что допустимо (по негласным правилам фигурного катания) только на чемпионатах Европы. Но сейчас супертрио Этери Тутберидзе просто на две головы выше всех соперниц — даже тех, кто тоже имеет в своём арсенале четверные прыжки и тройные аксели.

В остальных же дисциплинах у российских фигуристов всё было достаточно грустно. Если бы правила перехода из юниорского катания во взрослое были чуть строже, то в копилке сборной России была бы всего одна бронзовая медаль, к тому же завоёванная другими недавними юниорами, Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, в парном катании. По ходу сезона ничто не предвещало, что промежуточный экзамен будет сдан фигуристами так плохо.

В мужском катании надежды на лучшее действительно были. Александр Самарин и Дмитрий Алиев совершили качественный скачок. Один заработал репутацию лучшего исполнителя четверного лутца с каскадом из тройного тулупа, начал включать в свои программы четверной флип, демонстрировал характер в своих программах и обязательно докатывал их до конца, даже если делал много ошибок. Другой привёл в порядок голову и вернулся к стабильным прокатам, заново освоил тот же четверной лутц и начал развивать свой образ, покинув зону комфорта хотя бы в короткой программе.

После успешного выступления на московском этапе Гран-при казалось, что Самарин и Алиев стали как минимум лучшими в Европе, а это уже немалое достижение для российского мужского катания. Особенно хотелось, чтобы они закрепились в этом статусе, ещё и потому, что за ними сейчас никого больше нет — ушёл из спорта Максим Ковтун, продолжает лечиться Михаил Коляда, регрессирует во всём, кроме одного прыжка, Андрей Лазукин, пока ещё не вырос Макар Игнатов.

Но финал Гран-при показал, что двум ведущим российским одиночникам пока рано мечтать о чём-то большом. Самарину всё так же не хватает стабильности и подвижности, а Алиев просто не выполняет элементы, если что-то сбивает его с нужного настроя.

Долгие годы болельщики ждали, что в России появятся прыгучие фигуристы, которые будут радовать хотя бы качеством исполнения программ. Но вот они появились и всё равно проигрывают французу Кевину Аймозу, который исполняет четверной тулуп только по большим праздникам (состязания в Турине как раз и были таковым). На чемпионате мира и Европы фигуристов такого плана будет ещё больше, но конкуренцию с ними Самарин и Алиев могут вновь не выдержать, если не будут кататься идеально.

Результаты в парном катании стали такими же обескураживающими. Планируемое соперничество Александры Бойковой и Дмитрия Козловского с китайскими парами закончилось поражением со счётом 0:2 — оба дуэта из Китая, которые получали в этом сезоне меньше баллов, чем составлял личный рекорд россиян, оказались выше. От них пока нельзя требовать слишком много, что вполне обоснованно: ведь катаются они на взрослом уровне всего второй год — так же, как и ставшие четвёртыми Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

Бронзе Мишиной и Галлямова мешают радоваться два фактора. Во-первых, их итоговая сумма составила всего 203,13 балла. Для пар мирового уровня это довольно мало — так, для медалей финала Гран-при такая сумма была достаточной пять лет назад. Во-вторых, в Турине отсутствовал гораздо более опытный дуэт, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, а всю первую половину сезона пропускали французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. В этой ситуации кто-то должен был стать бронзовым призёром, и Мишина с Галлямовым, для которых такой крупный турнир был первым за карьеру, просто не успели испугаться.

Отсутствие медалей в танцах на льду — это самый неприятный момент финала Гран-при. И Александра Степанова с Иваном Букиным, и Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым не давали повода думать, что в итоге они займут четвёртое и шестое места. Они сделали всё, что могли, показав такое же приличное катание, как обычно.

В произвольном танце судьи это отметили и нисколько не скупились на оценки. Степанова и Букин получили лучшие компоненты за сезон и лучшие надбавки. Синицина и Кацалапов стали вторыми по компонентам среди всех участников. Но техническая бригада, занимающаяся расстановкой уровней и фиксацией падений, была беспощадна к обеим российским парам. Базовая стоимость их программ не выдерживала никакой критики, но были ли в этом виноваты сами фигуристы, остаётся под вопросом.

Разговоры о любви судей к одним парам и нелюбви к другим всегда были и будут, и можно долго спорить о том, насколько они обоснованны. В конце концов, тем же Синициной и Кацалапову удалось в прошлом сезоне разорвать замкнутый круг и добиться невероятного прогресса, в связи с чем остаётся надежда, что нынешний провал в финале Гран-при — просто досадная ошибка.

Но с чем нельзя не согласиться, так это с отсутствием роста у Степановой и Букина, которые продолжают топтаться на месте с тех пор, как партнёра (по неизвестным причинам) не допустили к Олимпийским играм в Пхёнчхане. Сколько бы пара ни работала над собой, она занимает то же место в мировых танцах на льду, что и тогда.

Финал Гран-при в Турине для российских фигуристов как раз был очень похож на последние Олимпийские игры. Успех в женском катании и посредственный результат в остальных видах повторились. Только если тогда у фигуристов был бонус в виде серебра командного турнира за средние показатели по всем дисциплинам, то сейчас сложно утверждать, что он был бы заслуженным.