«У меня мурашки пошли от короткой программы Алины»: Траньков о катании Загитовой, балансе Косторной и прыжках Трусовой

Александра Трусова заявила пять четверных прыжков в своей произвольной программе, но в фигурном катании для победы этого мало. Такое мнение выразил в интервью RT олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков. Он подчеркнул, что высокие итоговые оценки обеспечивает не только техника, но и артистизм. Спортсмен привёл в пример Алёну Косторную, назвав её катание сбалансированным. Двукратный олимпийский чемпион также высоко оценил короткую программу Алины Загитовой в финале Гран-при и призвал российских фигуристок не расслабляться в преддверии важнейших стартов.

Российские фигуристки Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова уверенно заняли весь пьедестал почёта в финале Гран-при в Турине. По мнению олимпийского чемпиона в парном катании Максима Транькова, такой результат был вполне ожидаемым.

«Остаётся только надеяться, что к нашим спортсменкам со временем подтянутся и фигуристы-одиночники. Но россиянки сейчас, конечно, впереди планеты всей. А Этери Тутберидзе — это, само собой, сегодня тренер номер один в женском катании», — отметил Траньков.

При этом, несмотря на приличный задел, который создала себе Алёна Косторная после короткой программы, её победа отнюдь не была гарантированной, считает двукратный олимпийский чемпион.

«Не скажу, что триумф Алёны был ожидаем. Я не был уверен, что она так прекрасно объединит и технику, и катание. Но у неё есть этот баланс, и на данный момент я считаю её лучшей фигуристкой и персонально за неё болею. Она показала, что важна не только техника: благодаря Алёне в финале Гран-при победило фигурное катание, и я очень рад этому», — добавил собеседник RT.

Он подчеркнул, что главные старты сезона ещё впереди и, несмотря на такой успех, расслабляться россиянкам нельзя.

«Весь пьедестал на финале Гран-при — это, конечно, приятно, но всё же это лишь ступень, а не титул. Успехи должны подстегнуть девушек к дальнейшей работе. Впереди чемпионат России, первенство Европы и мира. Дальше сезон будет только интереснее», — заявил бывший спортсмен.

Завоевавшая бронзу Александра Трусова в своей произвольной программе заявила сразу пять четверных прыжков. По словам Транькова, это фантастический уровень подготовки, которого не хватает российскому мужскому одиночному катанию.

«Благодаря Саше мы поверили, что в одной программе может быть сразу пять четверных. Нам остаётся только наслаждаться и радоваться, что мы стали свидетелями такого прорыва. Повторюсь, нашим мужчинам надо тянуться за девушками», — рассказал фигурист.

Однако, как отметил Траньков, прекрасная физическая подготовка также не гарантирует победу.

«Трусова, безусловно, сейчас творит прыжковую историю. Она уже великая фигуристка, я это пять раз готов повторить. Но всё же выигрывают в этом виде спорта не только благодаря прыжкам. Эстетика и артистизм — это половина успеха. Если Саша добавит их к своей технике, её ждут огромные достижения», — подчеркнул партнёр Татьяны Волосожар.

Провалом этот финал Гран-при стал только для олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая по итогам турнира заняла лишь шестое место. Но, как подчеркнул Траньков, она прекрасно откатала свою короткую программу. Кроме того, фигурист не согласился с комментировавшими соревнования Татьяной Тарасовой и Ильей Авербухом, которые в прямом эфире отметили, что изменения тела Загитовой видны невооружённым взглядом.

«Я не согласен с этим, для меня она не выглядела тяжёлой на льду. Все взрослеют, это нормально, и Алина сейчас находится в прекрасной форме. У меня мурашки пошли от её короткой программы. А довести до мурашек Максима Транькова могут далеко не все, уж поверьте», — добавил он.

Также олимпийский чемпион подчеркнул, что, несмотря на неудачи, преждевременно говорить о том, что карьера Загитовой близится к завершению. Не согласен он и с тем, что олимпийская чемпионка может повторить судьбу другой российской фигуристки — Евгении Медведевой, которая в последнее время не показывает высоких результатов.

«Я вообще не считаю, что у Медведевой какой-то серьёзный спад. И она, и Алина Загитова прославили российское женское фигурное катание. Что касается последней, то она олимпийская чемпионка и единственная в истории обладательница всех титулов в этом виде спорта. О каком закате карьеры тут может идти речь? Это всё пустые слова, на самом деле. Загитова очень много сделала для фигурного катания, и никто другой не может похвастаться тем, чего добилась она. Более того, нынешний успех наших девушек тоже стал возможен только благодаря тому, что сделала Алина. Все они равняются на неё», — подчеркнул специалист.