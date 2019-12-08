Трусова: надеюсь, ещё получится чисто исполнить эту программу

Российская фигуристка Александра Трусова разобрала свои ошибки в произвольной программе в финале Гран-при в Турине.

«Я рада, что прыгнула четверной флип. Конечно, я расстроилась из-за того, что в короткой программе не получился тройной аксель. В этот раз я сделала «бабочку» на четверном сальхове и упала с четверного тулупа. Надеюсь, что ещё получится чисто исполнить эту программу», — заявила спортсменка на пресс-конференции.

Трусова заняла третье место в финале Гран-при, уступив соотечественницам Алёне Косторной и Анне Щербаковой.

Ранее Косторная выразила радость, что у неё всё получилось.