Трусова: надеюсь, ещё получится чисто исполнить эту программу
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«Я рада, что прыгнула четверной флип. Конечно, я расстроилась из-за того, что в короткой программе не получился тройной аксель. В этот раз я сделала «бабочку» на четверном сальхове и упала с четверного тулупа. Надеюсь, что ещё получится чисто исполнить эту программу», — заявила спортсменка на пресс-конференции.
Трусова заняла третье место в финале Гран-при, уступив соотечественницам Алёне Косторной и Анне Щербаковой.
Ранее Косторная выразила радость, что у неё всё получилось.