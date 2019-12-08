Косторная: рада, что у меня всё получилось

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Российская фигуристка Алёна Косторная поделилась впечатлениями от победы в финале Гран-при.
Косторная: рада, что у меня всё получилось
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Я очень рада, что у меня получилось всё, что было запланировано. Для меня не имело значения, какое место занимала после короткой программы, я просто шла после неё и делала то, что должна. Пока идёт прыжковая часть программы, я не замечаю, что происходит вокруг, а после этого уже слышу, как люди хлопают. От этого появляется ещё больше адреналина», — заявила Косторная на пресс-конференции.

Россиянка победила в финале Гран-при с мировым рекордом по сумме баллов — 247,59. Для фигуристки это первый сезон во взрослом катании.

Ранее сообщалось, что Косторная, Щербакова и Трусова заняли три первых места в финале Гран-при.

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