Тутберидзе прокомментировала решение Загитовой приостановить карьеру

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала решение своей подопечной Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру.

«Это решение не было случайным. Порядка полутора лет она озвучивала это желание, оно не является неожиданным. Те полтора года, которые она продолжала соревноваться и бороться за звание лучшей спортсменки мира, были сложными. Это уже была какая-то просьба, летом она просила хотя бы паузу, хотела сама прийти к тому решению, что хочет соревноваться», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

Специалист отметила, что Загитова продолжит тренироваться, чтобы у неё была возможность возобновить карьеру.

«Она очень красиво катается и сама по себе очень красива на льду. Поэтому мы всем тренерским составом, федерацией пытались убедить её продолжить. Мне кажется, Алина всё равно без этого не сможет, просто ей нужно прийти к этому самой. Не когда её уговаривают, а чтобы сама пришла и сказала, что хочет соревноваться и побеждать. Она не приостанавливает тренировочный процесс, она приходит и работает, чтобы в любой момент, когда примет решение вернуться, это было возможно сделать. Мы позволили Алине принять это решение, чтобы она поскорее соскучилась и вернулась обратно», — добавила тренер.

Ранее Загитова объяснила своё решение приостановить карьеру.