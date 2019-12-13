Тутберидзе прокомментировала решение Загитовой приостановить карьеру
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«Это решение не было случайным. Порядка полутора лет она озвучивала это желание, оно не является неожиданным. Те полтора года, которые она продолжала соревноваться и бороться за звание лучшей спортсменки мира, были сложными. Это уже была какая-то просьба, летом она просила хотя бы паузу, хотела сама прийти к тому решению, что хочет соревноваться», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.
Специалист отметила, что Загитова продолжит тренироваться, чтобы у неё была возможность возобновить карьеру.
«Она очень красиво катается и сама по себе очень красива на льду. Поэтому мы всем тренерским составом, федерацией пытались убедить её продолжить. Мне кажется, Алина всё равно без этого не сможет, просто ей нужно прийти к этому самой. Не когда её уговаривают, а чтобы сама пришла и сказала, что хочет соревноваться и побеждать. Она не приостанавливает тренировочный процесс, она приходит и работает, чтобы в любой момент, когда примет решение вернуться, это было возможно сделать. Мы позволили Алине принять это решение, чтобы она поскорее соскучилась и вернулась обратно», — добавила тренер.
Ранее Загитова объяснила своё решение приостановить карьеру.