Загитова объяснила своё решение приостановить карьеру
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«У меня сейчас всё есть в жизни. А должно чего-то не хватать. Мне нужно вернуть желание выходить на старт. Спортсмены, которые прошли этот путь, меня поймут», — заявила Загитова в эфире Первого канала.
По её словам, «всё, что можно было, она выиграла».
«После Олимпийских игр я выиграла чемпионат мира, и этим всё сказано», — добавила Загитова.
Загитова является олимпийской чемпионкой, а также победительницей первенств мира и Европы.
Ранее Загитова заявила о приостановке участия в соревнованиях.