Загитова объяснила своё решение приостановить карьеру

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова объяснила, почему приняла решение приостановить карьеру. Как отметила спортсменка, она останется со своими тренерами и будет в ближайший год изучать новые элементы.

«У меня сейчас всё есть в жизни. А должно чего-то не хватать. Мне нужно вернуть желание выходить на старт. Спортсмены, которые прошли этот путь, меня поймут», — заявила Загитова в эфире Первого канала.

По её словам, «всё, что можно было, она выиграла».

«После Олимпийских игр я выиграла чемпионат мира, и этим всё сказано», — добавила Загитова.

Загитова является олимпийской чемпионкой, а также победительницей первенств мира и Европы.

Ранее Загитова заявила о приостановке участия в соревнованиях.