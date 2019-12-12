Этап испытаний: Загитовой не следует завершать карьеру после провала в финале Гран-при

Алина Загитова заняла последнее место в финале Гран-при по фигурному катанию, состоявшемся на прошлой неделе в Турине. 17-летняя спортсменка провалила произвольную программу, в то время как другие российские фигуристки радовались своему попаданию на пьедестал почёта. Для олимпийской чемпионки это поражение стало самым болезненным в карьере и может подтолкнуть её к переменам. RT рассказывает, что может ждать впереди кумира миллионов болельщиков.

Финал Гран-при по фигурному катанию в Турине запомнится надолго не только триумфом российских спортсменок Алёны Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой. Пока они разыгрывали между собой медали на недосягаемой для соперниц высоте, олимпийская чемпионка Алина Загитова переживала свою спортивную трагедию. Она заняла последнее место среди всех шести участниц, и для одной из самых титулованных фигуристок страны это был настоящий крах.

Загитова с самого начала летела на турнир в качестве тёмной лошадки, а не претендентки на медали. Наивно было полагать, что пока трио Трусова — Щербакова — Косторная бьёт мировые рекорды, в том числе старые достижения самой 17-летней спортсменки, она вдруг совершит качественный рывок и станет набирать такие же баллы, как и молодая поросль Тутберидзе. Не была Загитова явным фаворитом и в личном противостоянии с Рикой Кихирой — только при условии, что японка сама наделает ошибок, что с ней случалось не раз.

Тем не менее от россиянки ждали красивой борьбы с акцентом именно на первое слово. Загитова оправдала эти ожидания лишь наполовину. Короткая программа в её исполнении получилась чудесной, без помарок и ошибок, с третьим результатом за компоненты в последние два сезона. Даже техническая сторона проката вызывала определённые поводы для гордости.

Помимо того что Загитова получила лучшие оценки за отдельные вращения и дорожки, она ещё набирала за прыжки больше баллов, чем некоторые соперницы. По этим крупицам и было собрано второе место олимпийской чемпионки, которое подарило болельщикам некоторую надежду.

Надежду на то, что российские девушки займут не три первые строчки, а четыре. Кстати, на соревнованиях в США четвёртое место поощряется оловянной медалью, и вряд ли поклонники фигурного катания по всему миру имели бы что-то против такой практики, раз уж трёх наград порой действительно бывает недостаточно, чтобы отметить всех достойных спортсменов. Загитова была бы отличной претенденткой на виртуальную оловянную медаль, раз уж перед её выступлением в произвольной программе вполне досягаемыми оставались и Брэди Теннелл, и Рика Кихира.

Но случилось то, что случилось. Хотя Загитова в течение сезона вполне уверенно выступала в образе Клеопатры в произвольной программе, в этот раз у неё всё сыпалось из рук. Одним падением с двойного акселя дело не обошлось — техническая панель зафиксировала недокруты на пяти из семи тройных прыжках.

В плюс, да и то весьма скромный, пошли лишь два прыжковых элемента. Хуже всего было то, что после фурора трио более юных воспитанниц Тутберидзе Загитовой прижали оценки за компоненты: тоже падавшие Щербакова и Кихира обогнали 17-летнюю фигуристку в этом, а тяжело катавшаяся чемпионка мира судей уже не впечатляла.

Шестое место с результатом 205,23 балла можно однозначно назвать худшим результатом Загитовой за карьеру. Всего три раза, если вести отсчёт с начала последнего юниорского сезона, она оставалась без медалей: на постолимпийском чемпионате мира, на последнем чемпионате России (на котором она всё равно стала второй среди взрослых) и в финале Гран-при в Турине.

Меньше баллов за свой взрослый этап карьеры Загитова набирала только на прошлогоднем чемпионате Европы, но хотя бы выиграла тогда серебро. Впрочем, на эту статистику можно взглянуть и иначе: это всего лишь три турнира без медалей за три с половиной сезона. Не каждая фигуристка способна продемонстрировать нечто подобное.

Само собой, после такого неутешительного выступления начались разговоры о том, что Загитова уже не является фигуристкой, претендующей на медали. Они, собственно, звучали даже раньше, когда она не выиграла ни одного этапа Гран-при, оба раза уступив Косторной. И для Загитовой подобное давление не впервой — в прошлом сезоне её тоже поспешили вычеркнуть из числа фавориток. Россиянка смогла всё героически преодолеть и выиграть чемпионат мира, хотя уже тогда наметилось её техническое отставание от других фигуристок.

Но во второй раз посрамить критиков Загитовой уже будет невозможно, и надеяться на то, что конец сезона расставит всех по своим местам, нельзя. Если в прошлом сезоне идеальных прокатов могло хватать, чтобы обыгрывать чрезмерно рискующих соперниц, то сейчас уже нет.

Загитова сделала шаг назад в технике, став исполнять ещё более простые программы, а оценкой за компоненты она отыграться не может. Соперницы (и не только Трусова, Щербакова и Косторная) ушли слишком далеко вперёд в обоих направлениях. Финал Гран-при не открыл на это глаза, он лишь стал гротескной иллюстрацией того, в какую ситуацию попала Загитова.

Принятие непростого решения о том, что делать дальше, назрело. Уже во время соревнований в Турине по социальным сетям стали проноситься слухи о скором завершении карьеры олимпийской чемпионкой. Некоторые закрытые Twitter-аккаунты размещали сообщения о том, что Тутберидзе поставила Загитовой условие: в случае неудачного выступления в финале Гран-при она вешает коньки на гвоздь. Источники во всех случаях не выдерживали никакой критики — пользователи иногда уверяли, что сами слышали такое от тренера.

Какую-то долю логики в этом найти можно. Загитова любит фигурное катание и соревнования, но порой не любит собственно спорт, в чём она признавалась не раз — в её карьере были периоды потерянной мотивации и нежелания тренироваться. Ей не нравится внимание СМИ, а приковано оно к её успехам и неудачам именно на спортивном поприще. Самым простым вариантом было бы именно официальное завершение карьеры, о котором можно объявить даже в разгар сезона.

Не придётся больше переживать неприятных моментов на соревнованиях, умирать на тренировках рядом с невероятно сильными соперницами, которых уже не догнать, и оставаться в итоге ни с чем. Наконец, можно будет сосредоточиться на выступлениях в шоу, от которых Загитова получает не только удовольствие, но и хороший доход.

Но завершать карьеру Загитовой всё-таки нельзя. Она стала бо́льшим символом фигурного катания в России, чем её предшественницы на олимпийском пьедестале — Аделина Сотникова и Юлия Липницкая. Те и в более сложных ситуациях не спешили уходить на покой официально и продолжали состязаться. Порой это вызывало насмешки у болельщиков, но из своей спортивной карьеры они действительно продолжали выжимать максимум, при том что им-то до участия в финале Гран-при на второй год после своей Олимпиады было очень далеко.

Завершать карьеру сейчас — это оставлять в одиночестве своих болельщиков, которые просто не поймут, почему кумир покидает их в 17 лет, в то время как есть и более возрастные фигуристки, продолжающие бороться. Завершать карьеру сейчас — это подтверждать тезис о том, что в женском катании нет успеха без ультра-си. Завершать карьеру сейчас — это оставлять одних своих более юных подруг. Косторная как-то заявила, что ей особенно нравится выступать, когда вся группа Тутберидзе в сборе — только поэтому Загитовой нельзя уходить из спорта.

Конечно, есть ещё один радикальный вариант — смена тренера. На это из звёзд российского фигурного катания уже решилась Евгения Медведева, и сама она явно довольна принятым полтора года назад решением. Но, во-первых, она уходила к Брайану Орсеру тогда, когда её отношения с Тутберидзе испортились, а в сложившейся обстановке такой вариант мог быть вынужденным. Во-вторых, в то время ещё не свершилась революция четверных прыжков, плоды которой вынуждены пожимать нынешние спортсменки, и у Медведевой оставались реальные шансы на самые ценные медали после прихода к Орсеру. В-третьих, есть смысл уходить только к более сильному тренеру и, что не менее важно, хореографу, но в России никто не сможет дать Загитовой что-то новое, за границей же вариантов не так много.

Продолжать карьеру олимпийской чемпионке нужно, к чему её призывают и специалисты, но тогда болельщикам пора будет немного изменить своё отношение к ней. Перестать рассуждать о медалях на тех турнирах, где выступают заведомо более сильные соперницы. Не отправлять Загитову раньше времени в сборную России. Быть готовыми ждать её на этапах Кубка России и других менее престижных соревнованиях — пришлось же это пережить и фанатам Медведевой. Загитова нужна российскому спорту и болельщикам в любом виде — и необязательно как чемпионка.