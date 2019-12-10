Траньков высказался о закате карьеры Загитовой

Олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков не согласен с тем, что Алина Загитова выглядела тяжёлой на льду во время финала Гран-при по фигурному катанию.

«Все взрослеют, это нормально, и Алина сейчас находится в прекрасной форме. У меня мурашки пошли от её короткой программы. А довести до мурашек Максима Транькова могут далеко не все, уж поверьте», — заявил Траньков в интервью RT.

Специалист не считает, что Загитовой стоит задуматься о завершении карьеры, а также призвал не забывать, что Алина, как и Евгения Медведева, прославили российское женское фигурное катание.

«Она олимпийская чемпионка и единственная в истории обладательница всех титулов в этом виде спорта. О каком закате карьеры тут может идти речь? Это всё пустые слова, на самом деле. Загитова очень много сделала для фигурного катания, и никто другой не может похвастаться тем, чего добилась она. Более того, нынешний успех наших девушек тоже стал возможен только благодаря тому, что сделала Алина. Все они равняются на неё», — добавил Траньков.

Ранее бывший партнёр Татьяны Волосожар рассказал, что остался под впечатлением от произвольной программы Александры Трусовой в финале Гран-при.