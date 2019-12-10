Траньков: Трусова творит прыжковую историю фигурного катания

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Олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков рассказал, что остался под впечатлением от произвольной программы Александры Трусовой в финале Гран-при.
Траньков: Трусова творит прыжковую историю фигурного катания
  • © Yohei Osada/AFLO
  • globallookpress.com

«Благодаря Саше мы поверили, что в одной программе может быть сразу пять четверных. Нам остаётся только наслаждаться и радоваться, что мы стали свидетелями такого прорыва. Повторюсь, нашим мужчинам надо тянуться за девушками», — заявил Траньков в интервью RT.

По мнению специалиста, Трусова в данный момент творит прыжковую историю фигурного катания, однако ей не стоит забывать и о других составляющих.

«Она уже великая фигуристка, я это пять раз готов повторить. Но всё же выигрывают в этом виде спорта не только благодаря прыжкам. Эстетика и артистизм — это половина успеха. Если Саша добавит их к своей технике, её ждут огромные достижения», — подчеркнул Траньков.

Ранее бывший партнёр Татьяны Волосожар заявил, что российские фигуристки на голову превосходят всех, а Алёна Косторная по праву является лучшей на данный момент, что и доказала в финале Гран-при.

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