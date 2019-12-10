Траньков признался, кого считает лучшей фигуристкой в мире

Олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков считает, что российские фигуристки на голову превосходят всех, а Алёна Косторная по праву является лучшей на данный момент, что и доказала в финале Гран-при.

«Россиянки сейчас, конечно, впереди планеты всей. А Этери Тутберидзе — это, само собой, сегодня тренер номер один в женском катании. Остаётся только надеяться, что к нашим спортсменкам со временем подтянутся и фигуристы-одиночники», — заявил Траньков в интервью RT.

Специалист признался, что триумф Алёны Косторной не был ожидаем даже после мирового рекорда в короткой программе.

«Я не был уверен, что она так прекрасно объединит и технику, и катание. Но у неё есть этот баланс, и на данный момент я считаю её лучшей фигуристкой и персонально за неё болею. Она показала, что важна не только техника: благодаря Алёне в финале Гран-при победило фигурное катание, и я очень рад этому», — добавил собеседник.

Ранее Алексей Ягудин прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.