Ягудин: уверен, накормленные футболисты и хоккеисты переживут ситуацию с WADA

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.

«Уверен, что накормленные футболисты и хоккеисты способны пережить эту ситуацию. А вот ребят из других видов спорта искренне жаль», — написал Ягудин в своём Instagram.

По его словам, речь идёт именно о чистых спортсменах, а тех, кто принимал допинг, ему не жалко. При этом он выразил уверенность, что справедливость восторжествует и чистые атлеты смогут выступать в международных соревнованиях.

«Если им придётся это делать без флага, что поделаешь? Это лучше, чем завершать карьеру и ждать погоды у моря», — добавил Ягудин.

9 декабря WADA отстранило Россию от участия в международных турнирах на четыре года за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, в этот период Россия не сможет принимать международные спортивные турниры на своей территории. РУСАДА же было признано не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо назвал абсурдным решение WADA в отношении России.