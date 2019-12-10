Ягудин: уверен, накормленные футболисты и хоккеисты переживут ситуацию с WADA
«Уверен, что накормленные футболисты и хоккеисты способны пережить эту ситуацию. А вот ребят из других видов спорта искренне жаль», — написал Ягудин в своём Instagram.
По его словам, речь идёт именно о чистых спортсменах, а тех, кто принимал допинг, ему не жалко. При этом он выразил уверенность, что справедливость восторжествует и чистые атлеты смогут выступать в международных соревнованиях.
«Если им придётся это делать без флага, что поделаешь? Это лучше, чем завершать карьеру и ждать погоды у моря», — добавил Ягудин.
9 декабря WADA отстранило Россию от участия в международных турнирах на четыре года за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, в этот период Россия не сможет принимать международные спортивные турниры на своей территории. РУСАДА же было признано не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.
Ранее экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо назвал абсурдным решение WADA в отношении России.