Экс-тренер «Спартака» Рианчо назвал абсурдным решение WADA в отношении России

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Бывший тренер московского «Спартака» и казанского «Рубина» испанец Рауль Рианчо высказался о решении исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.

«Я проработал в России шесть лет, тренируя казанский «Рубин» и московский «Спартак», и я ни разу не видел, чтобы спортсмены, с которыми я работал, принимали какие-либо запрещённые препараты. Мне кажется абсурдным решение приговорить целую страну к тому, что она не будет представлена на чемпионате мира и Олимпиаде из-за каких-то бюрократических и, возможно, в какой-то мере политических решений», — сказал Рианчо в эксклюзивном интервью RT.

По его словам, он убеждён, что в данной ситуации идёт политическое преследование российских спортсменов и граждан в целом.

«Допинг существовал и в Испании, и в Германии, и в Китае, он всегда был, есть и будет в США. И то, что они приняли такое радикальное решение — отстранить страну, её атлетов, которые годами готовятся к этим соревнованиям, — мне кажется, не соответствует олимпийской и спортивной идеям», — добавил Рианчо.

Ранее Владимир Жириновский призвал российских спортсменов согласиться выступать в нейтральном статусе.

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