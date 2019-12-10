Жириновский призвал российских спортсменов согласиться выступать в нейтральном статусе

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал российских спортсменов не отказываться от выступления под нейтральным флагом после санкций исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Фракция ЛДПР призывает всех спортсменов России ехать и побеждать на Олимпиаде и любых других международных соревнованиях, даже если это будет возможно только под международным флагом», — цитирует Жириновского РИА Новости.

По его мнению, в такой ситуации нельзя опускать руки, а наоборот,надо «громить» соперников.

9 декабря WADA отстранило Россию от участия в международных турнирах на четыре года за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, в этот период Россия не сможет принимать международные спортивные турниры на своей территории. РУСАДА же было признано не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее Томас Бах подтвердил, что МОК намерен исполнять решение WADA по России.

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