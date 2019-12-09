Бах подтвердил, что МОК намерен исполнять решение WADA по России

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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах подтвердил намерение организации исполнять решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.

«Единственное, что я могу сказать, это что решения WADA обязательны для исполнения», — цитирует Баха ТАСС.

При этом он отметил, что если Спортивный арбитражный суд (CAS) примет апелляцию Российского антидопингового агентства (РУСАДА), то МОК будет следовать и этому.

9 декабря WADA отстранило Россию от участия в международных турнирах на четыре года за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, в этот период Россия не сможет принимать международные спортивные турниры на своей территории. РУСАДА же было признано не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее бывший лыжник Александр Легков назвал санкции WADA неблагодарными и неоправданными.

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