Легков назвал санкции WADA неблагодарными и неоправданными

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Олимпийский чемпион Сочи 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении российских спортсменов от крупных международных соревнований неблагодарным и неоправданным.

«Ох, если бы можно было доказать своё право участвовать в Олимпийских играх нашими прекрасными выступлениями в лыжных гонках, фигурном катании, плавании и многом другом, мы бы смогли! Но речь идёт о других соревнованиях, и не факт, что в них нужно становиться сильнейшими. Ведь правда и добро всё равно когда-то победят», — написал Легков на своей странице в Instagram.

В 2017 году Легков был признан виновным в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранён Международным олимпийским комитетом от выступления на Олимпиадах. Его результаты с Игр-2014 были аннулированы. Однако в феврале 2018 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) признал дисквалификацию российского спортсмена необоснованной. Ограничения с Легкова были сняты, медали — возвращены. Тем не менее 6 апреля того же года лыжник объявил о завершении карьеры.

Ранее сообщалось, что в Госдуме оценили решение WADA в отношении России.

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Радость от наших спортивных побед чередуется с болью от неспортивных решений международных организаций. История с лишением российских спортсменов возможности выступать на Олимпиадах и международных стартах, на мой взгляд, неоправданное и неблагородное решение... Ох, если бы можно было доказать свое право участвовать в Олимпийских играх нашими прекрасными выступлениями - в лыжных гонках, фигурном катании, плавании и многом другом - мы бы смогли! Но речь идет о других соревнованиях и не факт, что в них нужно становиться сильнейшими... Ведь правда и добро все равно когда-то победят...

Публикация от Alexander Legkov (@alexanderlegkov)

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