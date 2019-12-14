Смена тренера, отдых от ответственности и надежда на возвращение: что обсуждают после решения Загитовой взять паузу

Российская фигуристка Алина Загитова заслуживает большего внимания. Об этом заявил трёхкратный победитель первенства планеты Евгений Плющенко. По его мнению, во время паузы в карьере она может пойти на смену наставника. Известный тренер Тамара Москвина подчеркнула, что великим спортсменам необходим отдых, так как на них лежит повышенная ответственность за результат, а трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что современные болельщики требуют слишком многого от фигуристов.

Главной новостью последних дней стало заявление российской фигуристки Алины Загитовой о приостановлении карьеры. Она призналась, что ей необходимо время, чтобы вновь обрести мотивацию выходить на лёд, а также лучше подготовиться к будущим стартам.

Болельщики и эксперты продолжают строить предположения относительно того, что стало истинной причиной данного решения. Одни выразили уверенность в том, что после таких слов вряд ли стоит ожидать возвращения олимпийской чемпионки. Другие, напротив, считают, что пауза пойдёт ей на пользу и позволит стать ещё сильнее.

В частности, олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка поддержала коллегу. По её мнению, это было ожидаемо, так как к 17 годам Загитова сумела завоевать все главные трофеи в фигурном катании.

«Не вижу ничего плохого в пропуске Алиной чемпионата России, так как сезон для неё действительно выдался тяжёлым. Очень часто бывает, что к концу года все возможные силы потрачены и приходится брать небольшой тайм-аут. Иногда это очень важно для спортсмена, чтобы не перегореть и не получить травмы», — приводит слова Навки пресс-служба Navka Show.

Схожую позицию выразила и известный российский тренер Тамара Москвина. По её словам, Загитова выбрала подходящее время для того, чтобы взять паузу, и сделала это в правильной форме, оставив себе возможность для возвращения.

«Многие спортсмены высокого уровня, находящиеся на вершине мастерства и обязанные постоянно демонстрировать его зрителям, нуждаются в отдыхе — эмоциональном, физическом, моральном. Отдыхе от ответственности за своё мастерство», — цитирует Москвину ТАСС.

Кроме того, она отметила, что фигуристка не потеряет соревновательную практику благодаря высокой конкуренции в группе Этери Тутберидзе, которая распространяется даже на тренировочный процесс.

«Поэтому у меня нет и тени грусти от её интервью, наоборот, разумное решение с прицелом на то, что она сможет вернуться. А если не вернётся в спорт высоких достижений, её мастерство будет продолжать радовать зрителей в других формах фигурной деятельности, так что мы с ней не прощаемся, а наоборот, ждём её снова», — заключила Москвина.

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В интервью Загитова заверила, что не испытывает проблем со своей командой. Однако, по мнению двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, перерыв в карьере может быть связан с поиском нового тренера.

«Кто знает, может быть, она перейдёт в другую группу к другим тренерам? Я этот вариант не исключаю: Алине нужно внимание, достойное олимпийской чемпионки. Надо двигаться дальше — впереди ещё много времени, а она мощный спортсмен. Да, была неудача в Турине, но и у меня такое было: я просто отвратительно прокатался в Гран-при, а потом смог выиграть чемпионат мира», — подчеркнул Плющенко.

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко призналась, что испытала грусть после заявления чемпионки мира 2019 года.

«Алина оставила такой значимый след в истории российского фигурного катания, что заслужила, чтобы и специалисты, и болельщики приняли любое её решение. Без всякого осуждения. Тем более что она девушка совсем молодая. Всё в жизни бывает, всё меняется, может ещё вернуться. Раз Загитова выбрала такую формулировку, то нужно не строить никаких домыслов, а принять всё как есть. Я думаю, она заслуживает уважения и абсолютного внимания к себе», — отметила Гончаренко.

В свою очередь, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина порассуждала о непростой ситуации в современном фигурном катании. По её мнению, болельщики порой слишком многого требуют от спортсменов, в связи с чем некоторые из них не выдерживают давления. Она напомнила историю Евгении Медведевой, подвергшейся резкой критике после перехода к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

«Я не хочу никого осуждать, но у нас результат идёт впереди морали и впереди элементарной человечности. Мне повезло с болельщиками: 50 лет назад я выиграла свой первый титул и до сих пор получаю от них слова благодарности и поддержки. За результатом должны стоять высокие человеческие качества. Размер скамейки запасных не должен влиять на ценность индивидуальности каждого спортсмена», — заявила Роднина.

В стороне от произошедшего не остался и тренер Елизаветы Туткатмышевой Алексей Мишин. Он подчеркнул, что на первом месте должно стоять счастье фигуристки, а не влияние её решения на спорт.

«Я желаю ей в будущем таких же успехов, какие были у неё, когда она была подростком. Потом она стала девушкой, дальше будет супругой и бабушкой. И во всех этих моментах я хочу пожелать ей огромного счастья», — сказал Мишин.

Загитова поблагодарила своих наставников, а также сотрудников школы «Самбо-70», которые помогали ей не только с тренировками, но и с учёбой. Генеральный директор учебного заведения Ренат Лайшев обратился к подопечной на своей странице в Instagram.

«Дорогая Алина! Мы всегда будем поддерживать тебя и уважать твоё решение. Пусть сложится всё, о чём ты сейчас мечтаешь!» — написал Лайшев.