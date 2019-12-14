Загитову оставят в сборной России, несмотря на приостановку карьеры

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка Пхёнчхана-2018 по фигурному катанию Алина Загитова не будет исключена из состава сборной России.

13 декабря Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. По словам личного тренера спортсменки Этери Тутберидзе, ее подопечная думала об этом на протяжении полутора лет.

«Федерация фигурного катания на коньках России с уважением и пониманием относится к решению спортсменки и ее тренера. Алина остаётся в составе сборной России», — приводит слова президента организации Александра Горшкова ТАСС.

Ранее фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что стала жертвой шантажа со стороны своего бывшего агента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить