Загитову оставят в сборной России, несмотря на приостановку карьеры
13 декабря Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. По словам личного тренера спортсменки Этери Тутберидзе, ее подопечная думала об этом на протяжении полутора лет.
«Федерация фигурного катания на коньках России с уважением и пониманием относится к решению спортсменки и ее тренера. Алина остаётся в составе сборной России», — приводит слова президента организации Александра Горшкова ТАСС.
Ранее фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что стала жертвой шантажа со стороны своего бывшего агента.