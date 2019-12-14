Загитову оставят в сборной России, несмотря на приостановку карьеры

Олимпийская чемпионка Пхёнчхана-2018 по фигурному катанию Алина Загитова не будет исключена из состава сборной России.

13 декабря Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. По словам личного тренера спортсменки Этери Тутберидзе, ее подопечная думала об этом на протяжении полутора лет.

«Федерация фигурного катания на коньках России с уважением и пониманием относится к решению спортсменки и ее тренера. Алина остаётся в составе сборной России», — приводит слова президента организации Александра Горшкова ТАСС.

Ранее фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что стала жертвой шантажа со стороны своего бывшего агента.