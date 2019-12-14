Туктамышева стала жертвой шантажа со стороны своего бывшего агента

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Чемпионка мира-2015 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева опровергла свою причастность к появлению на ее канале в Youtube промо-ролика к чемпионату России.

Как считают некоторые поклонники этого вида спорта, в видеоматериале под названием «Чудо-женщины» в негативном свете были представлены фигуристка Евгения Медведева и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. После просмотра промо-ролика болельщики высказали Туктамышевой свои претензии. Фигуристка заявила, что видео разместил ее бывший агент Валерий Харитонов, который задолжал Туктамышевой крупную сумму денег, а затем принялся ее шантажировать.

«Я не имею отношения к видео. Приношу свои извинения Жене и ее болельщикам, Татьяне Анатольевне Тарасовой и всем, кого это затронуло. Я не хотела доводить ситуацию до комментариев в публичном поле, но это событие вынуждает меня отреагировать», — пояснила спортсменка в специальном обращении в Instagram.

По словам Туктамышевой, она уже давно не заходила в своей Youtube-канал, который после прекращения сотрудничества забрал себе Харитонов.

Как и любой адекватный человек, я понимаю, что у любой славы есть своя цена, такие ситуации случаются у многих известных людей, поэтому я решила оставить попытки получить деньги назад, а угрозы проигнорировала. У него были проблемы в личной жизни, всякое бывает, эмоции бурлят. Насколько мне известно, этот человек много кому должен, он регулярно «кидает» людей, делает это беспощадно, безнаказанно и сопровождает такими пакостями. Ожидаю, что это может продолжиться», — констатировала Туктамышева.

Ранее фигуристка анонсировала выход книги ее личного тренера Алексея Мишина.

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