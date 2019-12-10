Туктамышева анонсировала выход книги Мишина

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о выходе в свет книги своего тренера Алексея Мишина.

«Мой тренер, Алексей Николаевич, легендарный специалист, увлечённый человек и мой наставник по жизни описал свой опыт в этой книге. Это не просто очерк воспоминаний успешной карьеры великого тренера, это также и учебник для начинающих тренеров, пособие для родителей будущих спортсменов и история последних десятилетий с высоты понимания Алексея Николаевича. Если для вас фигурное катание — это больше, чем новости в интернете и приятная картинка, то вы должны прочитать её!» — написала Туктамышева в Instagram.

Книга Алексея Мишина получила название «О чём молчит лёд».

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