Тарасова выступила за повышение возрастного ценза в женском фигурном катании

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила мнение, что необходимо поднять возрастной ценз в женском одиночном катании.
Тарасова выступила за повышение возрастного ценза в женском фигурном катании
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Я считаю, что возрастной ценз нужно поднять. Взрослое фигурное катание должно начинаться с 17—18 лет. Средний же возраст — 15—16 лет — должен соревноваться отдельно», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

По её мнению, в таком случае российские фигуристки будут побеждать на всех уровнях, а карьеры спортсменок будут продолжительнее.

Ранее Тарасова выразила уверенность, что чемпионка ОИ-2018 Алина Загитова уже не возобновит карьеру.

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