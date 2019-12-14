Тарасова выступила за повышение возрастного ценза в женском фигурном катании
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- РИА Новости
«Я считаю, что возрастной ценз нужно поднять. Взрослое фигурное катание должно начинаться с 17—18 лет. Средний же возраст — 15—16 лет — должен соревноваться отдельно», — цитирует Тарасову «Чемпионат».
По её мнению, в таком случае российские фигуристки будут побеждать на всех уровнях, а карьеры спортсменок будут продолжительнее.
Ранее Тарасова выразила уверенность, что чемпионка ОИ-2018 Алина Загитова уже не возобновит карьеру.