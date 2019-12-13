Тарасова уверена, что Загитова уже не возобновит карьеру

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила шансы олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой возобновить карьеру после того, как она приняла решение приостановить участие в соревнованиях.

«Сможет ли Загитова продолжить карьеру после? Я уверена, что нет», — цитирует Тарасову Sport24.

Она также отметила, что Евгения Медведева продолжает бороться, несмотря на свой возраст, хотя Загитова победила её на Олимпиаде.

13 декабря Загитова объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях. Она является олимпийской чемпионкой, а также победительницей первенств мира и Европы.

Ранее Мария Бутырская выразила мнение, что Загитовой будет тяжело вернуться на лёд.

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