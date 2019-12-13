Тарасова уверена, что Загитова уже не возобновит карьеру
«Сможет ли Загитова продолжить карьеру после? Я уверена, что нет», — цитирует Тарасову Sport24.
Она также отметила, что Евгения Медведева продолжает бороться, несмотря на свой возраст, хотя Загитова победила её на Олимпиаде.
13 декабря Загитова объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях. Она является олимпийской чемпионкой, а также победительницей первенств мира и Европы.
Ранее Мария Бутырская выразила мнение, что Загитовой будет тяжело вернуться на лёд.