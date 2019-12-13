Тарасова уверена, что Загитова уже не возобновит карьеру

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила шансы олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой возобновить карьеру после того, как она приняла решение приостановить участие в соревнованиях.

«Сможет ли Загитова продолжить карьеру после? Я уверена, что нет», — цитирует Тарасову Sport24.

Она также отметила, что Евгения Медведева продолжает бороться, несмотря на свой возраст, хотя Загитова победила её на Олимпиаде.

13 декабря Загитова объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях. Она является олимпийской чемпионкой, а также победительницей первенств мира и Европы.

Ранее Мария Бутырская выразила мнение, что Загитовой будет тяжело вернуться на лёд.