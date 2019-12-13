Бутырская считает, что Загитовой будет тяжело вернуться на лёд

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка 1999 года Мария Бутырская высказалась о возможном возвращении на лёд российской фигуристки Алины Загитовой, которая приняла решение приостановить карьеру.

«Верю ли я, что она вернётся? Сложно говорить и не хочется предугадывать. Она не прощалась, но впереди её ждёт очень насыщенная и интересная жизнь, также связанная с фигурным катанием. Возвращаться будет в любом случае очень тяжело, к тому же фигурное катание не стоит на месте, оно движется вперёд. Нужно очень соскучиться и очень захотеть, чтобы вернуться», — заявила Бутырская в интервью RT.

Вместе с этим она выразила мнение, что Загитова сама скажет, если решит окончательно завершить карьеру.

Ранее Бутырская сказала, что Загитова приняла правильное решение о приостановке карьеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить