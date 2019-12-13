Бутырская считает, что Загитовой будет тяжело вернуться на лёд
«Верю ли я, что она вернётся? Сложно говорить и не хочется предугадывать. Она не прощалась, но впереди её ждёт очень насыщенная и интересная жизнь, также связанная с фигурным катанием. Возвращаться будет в любом случае очень тяжело, к тому же фигурное катание не стоит на месте, оно движется вперёд. Нужно очень соскучиться и очень захотеть, чтобы вернуться», — заявила Бутырская в интервью RT.
Вместе с этим она выразила мнение, что Загитова сама скажет, если решит окончательно завершить карьеру.
Ранее Бутырская сказала, что Загитова приняла правильное решение о приостановке карьеры.