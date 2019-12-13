Бутырская: Загитова приняла правильное решение о приостановлении карьеры
- AFP
«Алина настолько хорошо себя знает, что приняла очень непростое для себя, но, наверное, правильное решение. Наверняка ей сейчас тоже не очень радостно. Но она поступила открыто и честно по отношению к болельщикам, которые так её любят», — сказала Бутырская в интервью RT.
По её мнению, необходимо уважительно относиться к решению чемпионки Пхёнчхана-2018 и не стоит осуждать или говорить, что Загитова чего-то испугалась.
«Алина уникальна, и она уже столько всего себе и нам доказала, причём за короткое время. Она была лучшей фигуристкой в мире, и после этого ей, конечно, уже не хочется быть не первой. Она чувствует это. Она повела себя красиво и достойно, не дала никому зацепиться за какую-то сенсацию — обо всём рассказала сама», — добавила Бутырская.
Ранее Евгений Плющенко выразил мнение, что Алина Загитова в будущем вернётся на лёд.