Бутырская: Загитова приняла правильное решение о приостановлении карьеры

Олимпийская чемпионка 1999 года Мария Бутырская выразила мнение, что российская фигуристка Алина Загитова приняла правильное решение, приостановив карьеру.

«Алина настолько хорошо себя знает, что приняла очень непростое для себя, но, наверное, правильное решение. Наверняка ей сейчас тоже не очень радостно. Но она поступила открыто и честно по отношению к болельщикам, которые так её любят», — сказала Бутырская в интервью RT.

По её мнению, необходимо уважительно относиться к решению чемпионки Пхёнчхана-2018 и не стоит осуждать или говорить, что Загитова чего-то испугалась.

«Алина уникальна, и она уже столько всего себе и нам доказала, причём за короткое время. Она была лучшей фигуристкой в мире, и после этого ей, конечно, уже не хочется быть не первой. Она чувствует это. Она повела себя красиво и достойно, не дала никому зацепиться за какую-то сенсацию — обо всём рассказала сама», — добавила Бутырская.

Ранее Евгений Плющенко выразил мнение, что Алина Загитова в будущем вернётся на лёд.