Бутырская: Загитова приняла правильное решение о приостановлении карьеры

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Олимпийская чемпионка 1999 года Мария Бутырская выразила мнение, что российская фигуристка Алина Загитова приняла правильное решение, приостановив карьеру.
Бутырская: Загитова приняла правильное решение о приостановлении карьеры
  • AFP

«Алина настолько хорошо себя знает, что приняла очень непростое для себя, но, наверное, правильное решение. Наверняка ей сейчас тоже не очень радостно. Но она поступила открыто и честно по отношению к болельщикам, которые так её любят», — сказала Бутырская в интервью RT.

По её мнению, необходимо уважительно относиться к решению чемпионки Пхёнчхана-2018 и не стоит осуждать или говорить, что Загитова чего-то испугалась.

«Алина уникальна, и она уже столько всего себе и нам доказала, причём за короткое время. Она была лучшей фигуристкой в мире, и после этого ей, конечно, уже не хочется быть не первой. Она чувствует это. Она повела себя красиво и достойно, не дала никому зацепиться за какую-то сенсацию — обо всём рассказала сама», — добавила Бутырская.

Ранее Евгений Плющенко выразил мнение, что Алина Загитова в будущем вернётся на лёд.

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