Плющенко: Загитовой тяжело соревноваться с юными соотечественницами

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко считает, что Алина Загитова в будущем вернётся на лёд.

17-летняя олимпийская чемпионка Пхёнчхана объявила о приостановке карьеры в пятницу, 13 декабря. Она не выступит на ближайшем чемпионате России, по итогам которого будет сформирован состав сборной России на главные международные старты сезона.

«Думаю, с одной стороны, причиной такого решения могла стать травма, с другой — Алина видит наших спортсменок с их четверными прыжками, ей сейчас тяжело с ними соревноваться. В арсенале нужно иметь четверной прыжок как минимум, а всё остальное для победы у неё есть — потрясающий артистизм, скольжение. Но нужен четверной, и она сможет его сделать. Главное, продолжать тренироваться, готовиться, выступать, руки опускать нельзя», — приводит слова Плющенко ТАСС.

Ранее заслуженный тренер СССР Алексей Мишин отметил, что Загитова была подростком, а стала девушкой.