Мишин: Загитова была подростком, а стала девушкой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал заявление олимпийской чемпионки Игр-2018 в Пхёнчхане Алины Загитовой о приостановке выступлений.

«Я желаю ей в будущем таких же успехов, какие были у неё, когда она была подростком. Потом она стала девушкой, дальше будет супругой и бабушкой. И во всех этих моментах я хочу пожелать ей огромного счастья», — приводит слова специалиста ТАСС.

В эфире Первого канала в пятницу, 13 декабря, Загитова объявила об отказе от участия в чемпионате России, в рамках которого состоится отбор в сборную страны на чемпионаты мира и Европы.

Ранее решение Загитовой прокомментировала её личный тренер Этери Тутберидзе.