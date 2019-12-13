Роднина о решении Загитовой: мы должны нести ответственность за детей

Победительница трёх Олимпиад по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о решении чемпионки Пхёнчхана Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру.

«Жизнь диктует свои правила, тренеры, спортсмены и их родители ведут себя в соответствии с ними. Нам как болельщикам остаётся только пожелать здоровья и удачи спортсменам. Если мы запускаем детей во взрослую жизнь, то кто-то должен нести за это ответственность. Кто-то запустил их на орбиту профессионального, большого, тяжёлого спорта», — цитирует Роднину ТАСС.

Загитовой 17 лет. В её активе, помимо олимпийского золота, — победы на чемпионате мира в Сайтаме-2019 и на чемпионате Европы в Москве в 2018 году.

Ранее Загитова объяснила своё решение приостановить карьеру.