Роднина о решении Загитовой: мы должны нести ответственность за детей

Короткая ссылка
Победительница трёх Олимпиад по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о решении чемпионки Пхёнчхана Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Роднина о решении Загитовой: мы должны нести ответственность за детей
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Жизнь диктует свои правила, тренеры, спортсмены и их родители ведут себя в соответствии с ними. Нам как болельщикам остаётся только пожелать здоровья и удачи спортсменам. Если мы запускаем детей во взрослую жизнь, то кто-то должен нести за это ответственность. Кто-то запустил их на орбиту профессионального, большого, тяжёлого спорта», — цитирует Роднину ТАСС.

Загитовой 17 лет. В её активе, помимо олимпийского золота, — победы на чемпионате мира в Сайтаме-2019 и на чемпионате Европы в Москве в 2018 году.

Ранее Загитова объяснила своё решение приостановить карьеру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить