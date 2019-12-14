«Сейчас надо переждать»: как в России отреагировали на решение Загитовой взять паузу в карьере

Алине Загитовой будет трудно вернуться в большой спорт после перерыва, считает чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская. По её словам, спортсменка, объявив о паузе в карьере, поступила честно по отношению к болельщикам и им стоит поддержать решение своего кумира. При этом мнения экспертов о том, станет ли Загитова вновь участвовать в соревнованиях, разделились. Олимпийские чемпионы Андрей Букин и Евгений Плющенко считают, что Алина ещё может составить конкуренцию более молодым фигуристкам. Тренер Татьяна Тарасова, напротив, уверена, что Загитова не станет возобновлять карьеру.

Заявление Алины Загитовой о приостановке карьеры стало полной неожиданностью для любителей фигурного катания. Фигуристка объявила об этом поздно вечером 13 декабря, отметив, что вернётся в спорт, когда снова найдёт необходимую мотивацию.

По мнению первой российской чемпионки мира в женском одиночном катании Марии Бутырской, Загитовой не хочется чувствовать, что она уже не лучшая в своём виде спорта.

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«Алина настолько хорошо себя знает, что приняла очень непростое для себя, но, наверное, правильное решение. Наверняка ей сейчас тоже не очень радостно. Но она поступила открыто и честно по отношению к болельщикам, которые так её любят. Нам же нужно уважительно относиться к её решению и ни в коем случае не осуждать и не говорить, что она чего-то там испугалась. Алина уникальна, и она уже столько всего себе и нам доказала, причём за короткое время. Она была лучшей фигуристкой в мире, и после этого ей, конечно, уже не хочется быть не первой. Она чувствует это. Она повела себя красиво и достойно, не дала никому зацепиться за какую-то сенсацию — обо всём рассказала сама», — рассказала Бутырская RT.

Бывшая фигуристка не стала выдвигать предположения, когда Загитова может вернуться в большой спорт, но подчеркнула, что сделать это будет нелегко.

«Сложно говорить и не хочется предугадывать. Она не прощалась, но впереди её ждёт очень насыщенная и интересная жизнь, связанная с фигурным катанием. Возвращаться будет в любом случае очень тяжело, плюс фигурное катание не стоит на месте, оно движется вперёд. Нужно очень соскучиться и очень захотеть, чтобы вернуться. Но, думаю, она так же сама нам скажет, если решит окончательно завершить карьеру», — отметила Бутырская.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Андрей Букин уверен, что Загитова в будущем сможет вернуться и выступать не хуже Евгении Медведевой. Дополнительной мотивацией для неё может стать желание второй раз завоевать золото Олимпийских игр.

«Это продолжение логической цепочки всего того, что происходило в последние полтора года после Олимпийских игр. Она молодец, она попробовала себя после всех своих больших побед, попробовала продлить карьеру. Но, как она сама заявила, не смогла справиться со своими физическими изменениями. Да, ей нелегко, поэтому сейчас это, наверное, правильное решение. Сейчас она оформится и, если продолжит так же тренироваться, сможет и дальше бороться, как в настоящее время Евгения Медведева. Она сможет вернуться и быть сильной соперницей для других девушек, которые, кстати, тоже будут расти. Сейчас надо переждать. Фигуристы вполне могут соревноваться до 25—27 лет и показывать неплохие результаты. Пусть Алина подышит и поймёт для себя, способна ли она психологически преодолеть этот рубеж. У неё, действительно, всё есть, но, может быть, она захочет выиграть ещё одно олимпийское золото», — сказал бывший спортсмен RT.

Олимпийский чемпион телекомментатор Алексей Ягудин призвал болельщиков поддержать решение Загитовой и принять его.

«Алина вправе делать всё, что ей захочется: закончить с фигурным катанием, продолжить заниматься или взять паузу и определяться с планами на следующий сезон. Она сделала в фигурном катании максимум — выиграла абсолютно все титулы. Дальше она может делать всё что захочет. Она взрослый человек и вправе руководить своей жизнью. А мы как люди, которые на протяжении последних нескольких лет смотрели на неё и сопереживали ей, если у нас есть сердце и мозги, можем только поддерживать любые её решения», — сказал Ягудин ТАСС.

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Известный тренер Татьяна Тарасова уверена, что к приостановке карьеры Загитову подтолкнули физиологические изменения в её организме.

«Все когда-то уходят, тем более она приостанавливает карьеру, Тутберидзе всё это объяснила. Пока не получается, видимо, перейти этот пубертат, вот и всё. И ничего в этом такого нет. Для одного человека завоевать олимпийскую медаль и медаль чемпионата мира — это мало, для другого человека иначе. Она же сказала, что у неё всё уже есть. У неё действительно есть звания все абсолютно», — заявила Тарасова РИА Новости.

Она также отметила, что возобновить карьеру Загитовой уже не удастся, и выразила сожаление в связи с тем, что фигуристка провела мало времени в большом спорте.

«Чтобы в шоу оставаться интересной зрителю, нужно тренироваться, и она, наверное, будет это делать. Но мне жаль, что только тремя программами измеряется продолжительность спортивной жизни олимпийской чемпионки. Она ещё маленькая и не научилась врать, мы поняли, о чём она говорит, мы её услышали. Мы хотим ей счастливой жизни, она любимица многих людей в стране, главное, чтобы у неё в жизни всё сложилось. Конечно, она не вернётся, я так думаю», — считает Тарасова.

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что Загитова сможет соперничать с более молодыми фигуристками, если разучит четверной прыжок. По мнению Плющенко, она способна это сделать.

«Думаю, с одной стороны, причиной такого решения могла стать травма, с другой — Алина видит наших спортсменок с их четверными прыжками, ей сейчас тяжело с ними соревноваться. В арсенале нужно иметь четверной прыжок как минимум, а всё остальное для победы у неё есть: потрясающий артистизм, скольжение. Но нужен четверной, и она сможет его сделать. Главное — продолжать тренироваться, готовиться, выступать, руки опускать нельзя», — отметил Плющенко.