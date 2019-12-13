Загитова ответила, почему пока не выучила прыжки в четыре оборота

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Российская фигуристка Алина Загитова, которая объявила о приостановке карьеры, заявила, что ей необходимо было учить четверные прыжки ещё перед Олимпиадой 2018 года в Пхёнчхане.

«Четверные прыжки нужно учить в более молодом возрасте. Нужно было учить до Олимпиады, но тогда был риск получить травму и пропустить Игры. На тот момент достаточно было моего арсенала прыжков», — заявила Загитова в эфире Первого канала.

В дальнейшем, по её словам, ей помешали выучить четверные прыжки взросление и изменение её тела.

«Главным было оставить прыжки и удержать всё, что я сейчас имею», — добавила Загитова.

Ранее Андрей Букин заявил, что Загитова не смогла справиться со своими физическими изменениями.

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