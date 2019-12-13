Букин: Загитова не смогла справиться со своими физическими изменениями

Олимпийский чемпион 1988 года в танцах на льду Андрей Букин прокомментировал решение российской фигуристки Алины Загитовой приостановить карьеру.

«То, что решила Загитова, — это продолжение логической цепочки всего того, что происходило в последние полтора года после ОИ. Она молодец, она попробовала себя после всех своих больших побед, попробовала продлить карьеру. Но, как она сама заявила, не смогла справиться со своими физическими изменениями. Да, ей нелегко, поэтому сейчас это, наверное, правильное решение», — сказал эксперт в интервью RT.

При этом Букин считает, что 17-летняя спортсменка сможет вернуться к соревнованиям и стать сильной соперницей для других фигуристок. По его мнению, Загитова сумеет продолжить бороться так же, как это удалось Евгении Медведевой.

«Сейчас надо переждать. Фигуристы вполне могут соревноваться до 25—27 лет и показывать неплохие результаты. Пусть Алина подышит и поймёт для себя, способна ли она психологически преодолеть этот рубеж. У неё действительно всё есть, но, может быть, она захочет выиграть ещё одно олимпийское золото», — добавил Букин.

Ранее Медведева обратилась к фанатам после объявления Загитовой о приостановлении карьеры.