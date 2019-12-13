Медведева обратилась к фанатам после объявления Загитовой о приостановлении карьеры

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Российская фигуристка Евгения Медведева в Instagram обратилась к фанатам после объявления своей соотечественницы и чемпионки Олимпиады-2018 Алины Загитовой о приостановлении карьеры.

«Я благодарна всем своим поклонникам, кто меня защищает. Но прошу вас понять — мы все устали от этого бесконечного хейта, который ежедневно выплёскивается на наши страницы, страницы наших друзей и тренеров», — написала Медведева в сториз в своём Instagram.

По словам Медведевой, ей очень хочется, чтобы фигурное катание стало видом спорта, в котором люди восхищаются красотой и нет места злобе и травле.

«Давайте любить его вместе!» — подчеркнула Медведева.

13 декабря Загитова объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях. Она является олимпийской чемпионкой 2018 года. На этих соревнованиях Медведева заняла второе место.

Ранее тренер Татьяна Тарасова выразила уверенность, что Загитова уже не возобновит карьеру.

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