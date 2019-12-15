СМИ: Загитова приостановила карьеру из-за конфликта с Тутберидзе

На решение олимпийской чемпионки Пчёнчхана-2018 Алины Загитовой о приостановке спортивной карьеры могли повлиять серьёзные разногласия с Этери Тутберидзе и другими тренерами.

Как утверждает «Бизнес Online», в период до оглашения своего решения в эфире «Первого канала» фигуристка конфликтовала как с личным тренером, так и с другими членами её группы. Кроме того, Загитова не объявила об окончательном уходе из большого спорта из-за контрактных обязательств перед спонсорами.

Как известно, она не выступит на чемпионате России в Красноярске, где состоится отбор в сборную страны на чемпионаты мира и Европы.

Ранее сообщалось, что команда Тутберидзе ответила на высказывание Тарасовой о Загитовой.