Команда Тутберидзе ответила на высказывание Тарасовой о Загитовой
Текст поста адресован Татьяне Тарасовой и Евгению Плющенко. Так, недовольство автора текста, связывающего себя с Тутберидзе, было вызвано сомнением заслуженного тренера СССР в том, что Загитова когда-нибудь вернётся в большой спорт.
«Уважаемая Татьяна Анатольевна, за три программы Алина показала результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений вы так много её критиковали. Наверное, из-за огромной любви», — говорится в послании.
Применительно к Плющенко отмечается, что ему «не удалось заманить к себе Загитову».
«Евгений, вас на данный момент тренером никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить готовых спортсменов только мешают нашей работе», — подчеркивается в тексте публикации.
Неизвестно, является ли Team Tutberidze официальным аккаунтом тренерской группы, но пост «лайкнули» Тутберидзе и Загитова. Хореограф Даниил Глейхенгауз дал ссылку на эту запись в своём Instagram-аккаунте.
Ранее олимпийская чемпионка Татьяна Навка заявила, что Загитова получит новые эмоции в её ледовом шоу и еще покажет себя.