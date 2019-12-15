Команда Тутберидзе ответила на высказывание Тарасовой о Загитовой

На странице Team Tutberidze в Instagram появилось заявление, написанное от имени тренерской группы Этери Тутберидзе, и касающееся комментариев известных персон из мира фигурного катания по поводу решения олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру.

Текст поста адресован Татьяне Тарасовой и Евгению Плющенко. Так, недовольство автора текста, связывающего себя с Тутберидзе, было вызвано сомнением заслуженного тренера СССР в том, что Загитова когда-нибудь вернётся в большой спорт.

«Уважаемая Татьяна Анатольевна, за три программы Алина показала результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений вы так много её критиковали. Наверное, из-за огромной любви», — говорится в послании.

Применительно к Плющенко отмечается, что ему «не удалось заманить к себе Загитову».

«Евгений, вас на данный момент тренером никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить готовых спортсменов только мешают нашей работе», — подчеркивается в тексте публикации.

Неизвестно, является ли Team Tutberidze официальным аккаунтом тренерской группы, но пост «лайкнули» Тутберидзе и Загитова. Хореограф Даниил Глейхенгауз дал ссылку на эту запись в своём Instagram-аккаунте.

Ранее олимпийская чемпионка Татьяна Навка заявила, что Загитова получит новые эмоции в её ледовом шоу и еще покажет себя.