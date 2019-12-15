Навка: Загитова получит новые эмоции в моём шоу и ещё покажет себя

Олимпийская чемпионка Турина — 2006 в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала решение победительницы Игр в Пхёнчхане — 2018 Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру.

«Алина берёт временный тайм-аут, перерыв. У каждого человека свой путь. Она, наверное, устала. В свои 17 лет Алина выиграла всё что можно. Ей покорились все пьедесталы мировых чемпионатов. Сейчас она занята подготовкой к экзаменам, ЕГЭ, хочет поступать в университет. Я просто поражаюсь этой мудрой, умной девочке, у которой в 17 лет настолько развита интуиция. Она знает, что ей нужно в жизни. Я на сто процентов уверена, что Алина ещё покажет себя. Никто не говорит, что она уходит, просто берёт перерыв», — приводит слова бывшей спортсменки Sport24.

Загитова задействована в ледовом шоу Навки «Спящая красавица: легенда двух королевств», где играет главную роль. Навка не исключила, что участие в шоу может принести вдохновение Загитовой.

«И это счастье для меня как продюсера, что так сложилось, что она будет выступать с первого дня, с 25 декабря, будет кататься во всех шоу. Очень хочу и надеюсь, что в нашем шоу Алина приобретёт что-то новое для себя, получит новые эмоции. Научится больше актёрскому мастерству. Это даст ей новый толчок для продолжения своей карьеры», — резюмировала Навка.

Ранее сообщалось, что Загитова впервые выступила на публике после приостановки карьеры.