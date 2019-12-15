Загитова впервые выступила на публике после приостановки карьеры

Олимпийская чемпионка Пхёнчхана-2018 по фигурному катанию Алина Загитова впервые показалась в публичном месте после заявления о приостановке карьеры, сделанного в эфире «Первого канала» в пятницу, 13 декабря.

Во время презентации ледового шоу победительницы Игр в Турине — 2006 Татьяны Навки «Спящая красавица: легенда двух королевств» Загитова исполнила тройной лутц, сообщает Sport24. Зрители смогут увидеть программу в «Мегаспорте» начиная с 25 декабря. Загитова играет роль Спящей красавицы, в роли Малефисенты выступает Навка, роль принца досталась Петру Чернышёву. 13 декабря 17-летняя Загитова объявила, что приостанавливает участие в официальных соревнованиях. Помимо золота ОИ, она является победительницей первенств мира и Европы. Ранее в ФФККР отреагировали на решение Загитовой приостановить карьеру.