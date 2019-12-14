В ФФККР отреагировали на решение Загитовой приостановить карьеру

Короткая ссылка
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказался о решении олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой приостановить карьеру.
В ФФККР отреагировали на решение Загитовой приостановить карьеру
  • © Yohei Osada/AFLO
  • globallookpress.com

«Загитова не заканчивает спортивную карьеру. И, как у каждого спортсмена, у неё есть право в какой-то момент не участвовать в каких-то соревнованиях. Уважаю решение Алины, потому что главное для неё — спортивный принцип», — цитирует Когана РИА Новости.

13 декабря Загитова объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях. Она является олимпийской чемпионкой, а также победительницей первенств мира и Европы.

Ранее Инна Гончаренко объяснила, почему решение Загитовой нужно принимать с уважением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить