В ФФККР отреагировали на решение Загитовой приостановить карьеру

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказался о решении олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой приостановить карьеру.

«Загитова не заканчивает спортивную карьеру. И, как у каждого спортсмена, у неё есть право в какой-то момент не участвовать в каких-то соревнованиях. Уважаю решение Алины, потому что главное для неё — спортивный принцип», — цитирует Когана РИА Новости.

13 декабря Загитова объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях. Она является олимпийской чемпионкой, а также победительницей первенств мира и Европы.

Ранее Инна Гончаренко объяснила, почему решение Загитовой нужно принимать с уважением.