В ФФККР отреагировали на решение Загитовой приостановить карьеру
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«Загитова не заканчивает спортивную карьеру. И, как у каждого спортсмена, у неё есть право в какой-то момент не участвовать в каких-то соревнованиях. Уважаю решение Алины, потому что главное для неё — спортивный принцип», — цитирует Когана РИА Новости.
13 декабря Загитова объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях. Она является олимпийской чемпионкой, а также победительницей первенств мира и Европы.
Ранее Инна Гончаренко объяснила, почему решение Загитовой нужно принимать с уважением.