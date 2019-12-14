Гончаренко объяснила, почему решение Загитовой нужно принимать с уважением

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко объяснила, почему решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой о приостановлении карьеры необходимо принимать с уважением.

«Алина — самая титулованная фигуристка из выступающих сейчас. И она оставила неизгладимый след в фигурном катании, в том числе выиграв Олимпиаду в Пхёнчхане-2018. После чего осталась, вызвав огромное уважение. Её решение нужно принимать с уважением, хочется поменьше вздохов на эту тему», — цитирует Гончаренко «Спорт-Экспресс».

Она подчеркнула, что на данный момент у Загитовой сложился идеальный образ и она уходит на хорошей волне.

13 декабря Загитова объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях. Она является олимпийской чемпионкой, а также победительницей первенств мира и Европы.

Ранее Елена Радионова оценила шансы Загитовой возобновить карьеру.