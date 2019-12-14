Радионова оценила шансы Загитовой возобновить карьеру

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Бронзовая призёрка чемпионата мира 2015 года по фигурному катанию Елена Радионова считает, что олимпийской чемпионке Пхёнчхана-2018 Алине Загитовой будет сложно возобновить карьеру.
Радионова оценила шансы Загитовой возобновить карьеру
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«Решение Алины было ожидаемым, и, в принципе, я её понимаю. Когда у тебя есть все титулы, очень тяжело находить мотивацию», — цитирует Радионову РИА Новости.

По её мнению, Загитова приняла правильное решение, так как в этом случае она может соскучиться по соревнованиям. 

«Но если она захочет вернуться, то очень тяжело будет входить в этот режим, потому что к тому моменту она поживёт другой жизнью, у неё появятся другие интересы. Как мы знаем, не все спортсмены могут вернуться и кататься на том же уровне», — сказала Радионова.

13 декабря Загитова объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях. Она является олимпийской чемпионкой, а также победительницей первенств мира и Европы.

Ранее тренер Тамара Москвина выразила надежду, что Загитова сможет возобновить карьеру.

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