Москвина надеется, что Загитова сможет возобновить карьеру

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Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина прокомментировала решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить карьеру.
Москвина надеется, что Загитова сможет возобновить карьеру
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Судя по тому интервью, которое я услышала, это её решение, которое одобрено её тренерами, и этот неспонтанный шаг назревал давно, поэтому лучше принять решение самостоятельно и разумно, чем, допустим, довольствоваться тем, когда тебя что-то вынудит закончить катание», — цитирует эксперта ТАСС.

Она также подчеркнула, что Загитова ещё не завершила карьеру, а только решила приостановить её. По её мнению, есть надежда, что после отдыха 17-летняя спортсменка вернётся к выступлениями.

«Она говорила совершенно естественно, разумно, очень обоснованно. И эти правильные слова о приостановке дают надежду болельщикам, что после перерыва она снова воспрянет и продолжит радовать своим мастерством», — добавила Москвина.

13 декабря Загитова объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях. Она является олимпийской чемпионкой, а также победительницей первенств мира и Европы.

Ранее Евгений Плющенко выразил мнение, что Загитова может сменить тренеров после возобновления карьеры.

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